Pour rappel, nous vous rapportions la semaine dernière qu'un extrait vidéo récupéré chez PlayStation et censé rester secret a commencé à circuler en ligne. Nous pouvions y voir Aloy, l'héroïne d'Horizon, dans sa forme connue sur Forbidden West, dans une conversion avec un être humain, tout cela grâce à un bot propulsé par l'IA. Naturellement, une telle découverte a remué de vieux démons autour de l'intelligence artificielle et des dangers qu'elle représente pour le futur des personnes de chair et de sang. Ashly Burch, qui prête sa voix à Aloy (entre autres rôles emblématiques, comme Tiny Tina dans Borderlands), s'est fendue d'un avis sur ce sujet très sensible la concernant à un niveau très personnel, suivi par le studio Guerrilla Games.

L'Horizon menacé par l'IA ? Aloy se dresse face aux machines

C'est désormais un fait bien établi : l'IA est la nouvelle coqueluche dans de nombreuses industries, avec des géants qui investissent des sommes faramineuses pour faire évoluer divers modèles et prendre une longueur d'avance sur une concurrence extrêmement rude. Ce qui n'est d'ailleurs ironiquement pas sans rappeler les prémices de l'univers d'Horizon. Chez certains grands noms du jeu vidéo comme Xbox, Square Enix et Sony, entre autres, l'intelligence artificielle s'installe doucement mais sûrement dans les studios de développement. On l'utilise généralement pour gagner du temps sur des tâches rébarbatives comme l'écriture de code et autres. D'autres usages risquent cependant de mettre en péril le côté créatif de ce média, en remplaçant des artistes ou, dans le cas de cet extrait vidéo d'Horizon, des comédiens de doublage.

Ashly Burch, qui prête sa voix à Aloy dans les jeux Horizon, s'est fendue d'une réaction à ladite vidéo via son compte TikTok. « Je suis inquiète, pas parce que la technologie existe, pas parce que l'industrie du jeu vidéo veut s'en servir, car c'est normal de vouloir faire évoluer la technologie. Mais j'imagine qu'une telle vidéo sorte en associant la performance de quelqu'un. Car cela utilise la voix, le visage et la gestuelle de quelqu'un. Et c'est bien possible qu'à terme on perde ce combat, et que la personne affectée ne puisse pas se défendre. Elle n'aurait pas de protection, aucun moyen de riposter. Et cette possibilité me rend très triste. Ça me brise le cœur, ça m'horrifie. J'aime tellement cette industrie et cette forme d'art, et j'aimerais voir naître une nouvelle génération d'acteurs, pas de machines ».

La réponse du studio pour étouffer une potentielle Guerrilla

En préambule de ce message d'alarme de la voix d'Aloy dans Horizon, Ashly Burch précise que Guerrilla Games l'aurait contactée pour lui expliquer ce qui se cachait derrière cet extrait vidéo compromettant impliquant son personnage et un bot contrôlé par l'IA, depuis supprimé de la Toile. Selon le studio, cela ne reflèterait en rien quoi que ce soit en développement. L'extrait vidéo n'aurait également pas utilisé de motion capture ou la voix d'un ou d'une acteur/actrice.

Quand bien même, comme l'explique la voix de l'héroïne d'Horizon, qui rejoint d'autres comédiens et autres créatifs s'étant déjà vivement exprimés à ce sujet, jusqu'à lancer des mouvements de grève pour prévenir les abus autour de l'IA, le simple fait que cet extrait vidéo ait existé implique que rien n'empêche quiconque de récidiver, avec ou sans Aloy, ou d'autres personnages campés par des acteurs de doublage emblématiques. Assisterait-on doucement mais sûrement à une prise de pouvoir des machines, avec les résultats apocalyptiques que l'on connaît dans Horizon ? L'avenir nous le dira.

