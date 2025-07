Le nom de Light of Motiram vous dit-il quelque chose ? Non ? Pourtant, si vous suivez assidument l’actualité, il y a de grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler. Et pour cause, lorsqu’il a été annoncé par Tencent en novembre 2024, le jeu a fait un véritable tollé sur les réseaux sociaux… en étant accusé de plagier la série Horizon de Guerrilla Games. Et forcément, ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. C’est donc aujourd’hui sans surprise que l’on apprend que ce qui devait arriver arriva : Sony lance des poursuites contre Tencent.

Tencent accusé de plagier Horizon, Sony dépose plainte

En effet, comme nous l’apprend le média Reuters, Sony a récemment déposé plainte contre Tencent auprès de la cour fédérale de Californie pour violation des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle vis-à-vis d’Horizon. Dans son plaidoyer, auquel il est possible d’accéder sur internet, la compagnie affirme notamment images à l’appui que Light of Motiram n’est rien d’autre qu’un « clone servile » de la franchise de Guerrilla Games, au point que cela pourrait tromper les joueurs au moment de l’achat.

Il faut dire que de sa direction artistique à son gameplay, en passant par son cadre narratif et son bestiaire peuplé de machines, ce jeu de craft et de survie en monde ouvert ne semble même pas chercher à s’en cacher. Les créateurs de Light of Motiram ont d’ailleurs été jusqu’à recruter Oleksa Lozowchuk, l’un des compositeurs d’Horizon Forbidden West, pour composer la musique du trailer d’annonce. Pas étonnant, donc, que Sony cherche aujourd’hui à s’opposer à celui que les joueurs ont d’ores et déjà baptisé avec humour « Horizon Zero Originality ».

Il n'y a absolument aucun doute possible sur les inspirations de Light of Motiram...

Le fruit d’une collaboration refusée

Un autre point intéressant à retenir de la plainte de Sony, d’ailleurs, c’est que Tencent aurait apparemment approché l’éditeur l’an dernier afin de lui proposer une collaboration sur la franchise de Guerrilla. Sony aurait toutefois préféré refuser la demande. Le fait que Light of Motiram ait été annoncé tout juste quelques mois plus tard n’est donc probablement pas un hasard, et pourrait même indiquer que le géant chinois aurait en réalité commencé à travailler sur un Horizon-like avant même d’en avoir l’autorisation.

De fait, plutôt que de jeter des mois de travail, si ce n’est même plus, à la poubelle suite au refus de Sony, Tencent s’est peut-être alors contenté de renommer le jeu pour le sortir sous un autre nom. Mais encore faut-il que cela soit possible. Car à l’instar de Pocketpair, qui est aujourd’hui contraint d’apporter des modifications à Palworld en raison de la plainte de Nintendo vis-à-vis de Pokémon, il n’est pas impossible que le géant chinois soit à l’avenir obligé de mieux différencier Light of Motiram d’Horizon s’il souhaite pouvoir le sortir. Affaire à suivre...

Source : Reuters