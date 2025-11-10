Trois ans après Horizon Forbidden West, le prochain opus de la franchise pourrait bientôt faire parler de lui, même s’il n’est sans doute pas question du jeu que les fans attendent.

Depuis la sortie d’Horizon Forbidden West en 2022, on ne peut pas dire que les fans d’Aloy aient eu le temps de s’ennuyer. En plus d’avoir pu prolonger l’expérience de quelques heures dès 2023 avec Burning Shores, les possesseurs du PS VR2 ont par exemple pu se lancer à la découverte d’un spin-off, Call of the Mountain, tandis qu’Horizon Zero Dawn a eu droit de son côté à un retour sur PS5 sous la forme d’un remaster en 2024. Mais quid de l’avenir de la franchise, que l’on sait être bien rempli ? Il n’est pas impossible qu’on en ait bientôt quelques nouvelles.

Le prochain jeu Horizon révélé très prochainement ?

En effet, ce n’est désormais plus un secret : PlayStation a de grands projets pour la licence de Guerrilla Games. Devenue l’une des marques fortes de la firme en l’espace de deux épisodes, Horizon aura naturellement droit à de multiples projets dans les années à venir, parmi lesquels une suite à Horizon Forbidden West, une adaptation au cinéma, et enfin deux jeux multijoueurs aux ambitions très différentes. C’est alors plus précisément de l’un de ces derniers dont il pourrait être question dès la semaine prochaine si l’on se fie à de récents indices.

Et pour cause, du 13 au 16 novembre prochain se tiendra la G-Star 2025 à Busan en Corée du Sud, où NCSoft a d’ores et déjà confirmé sa présence. Et pour l’occasion, l’éditeur ne viendra pas les mains vides, puisqu’il a annoncé vouloir prendre la parole pour dévoiler ce qu’il a appelé « la nouvelle frontière du MMORPG ». Forcément, les fans d’Horizon n’ont alors pas pu s’empêcher d’imaginer qu’il pourrait être question de « Projet Skyline », le MMO dans l’univers de Guerrilla qui serait en préparation depuis plusieurs années maintenant.

Key art de Forbidden West. © Guerilla Games / SIE

Bien sûr, à ce stade, cela ne reste toutefois que de la pure spéculation. Car les indices concernant l’existence de ce projet ont beau avoir été nombreux depuis 2022, ni NCSoft, ni Guerrilla, ni PlayStation n’ont pour l’heure confirmé l’existence d’un MMORPG aux couleurs d’Horizon. De fait, le teasing de l’éditeur sud-coréen pourrait tout aussi bien porter sur autre chose. Néanmoins, le doute reste permis, et cela peut donc valoir le coup de garder un œil sur la G-Star 2025, qui nous apportera toutes les réponses nécessaires d’ici quelques jours.

Source : MMORPG.com