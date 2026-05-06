Après une première phase de test organisée en début d’année, Horizon Hunters Gathering se laissera de nouveau approcher dans les semaines à venir avec de nouveaux contenus.

Annoncé début février par Guerrilla Games, le prochain opus d’Horizon ne fait peut-être pas grand bruit pour le moment, mais une chose est sûre : son développement se poursuit doucement mais sûrement. En effet, l’annonce d’Horizon Hunters Gathering a beau avoir fait pas mal de déçus chez les joueurs PlayStation, cela n’empêche pas le studio de continuer à donner le meilleur de lui-même sur ce futur titre multijoueur qui, après une première phase de test organisée fin février, se laissera de nouveau approcher par le public dans les prochaines semaines.

Horizon Hunters Gathering annonce une nouvelle phase de test

C’est effectivement par le biais d’un nouvel article du PlayStation Blog qu’Arjan Bak, directeur du jeu, a annoncé la bonne nouvelle : une seconde phase de test aura lieu pour Horizon Hunters Gathering du 22 au 25 mai prochain. Comme la dernière fois, celle-ci permettra ainsi à un certain nombre de joueurs de découvrir le titre en avant-première sur PS5 et PC, en sachant qu’il s’agira cette fois encore d’une session fermée gratuite. Autrement dit : seule une sélection d’heureux élus, choisis parmi les inscrits au programme bêta de PlayStation, pourront y prendre part.

Pour l’occasion, Guerrilla promet alors un certain nombre de nouveautés, qui permettront aux joueurs ayant éventuellement pris part à la première phase de test d’Horizon Hunters Gathering d’avoir de nouveaux contenus à découvrir. Cela comprendra notamment :

Deux nouveaux chasseurs, avec l’introduction d’Ensa, une contrebandière oseram, et Shadow, un agent infiltré carja

Un épisode jouable, ces derniers étant au cœur de la campagne narrative du jeu

Une difficulté supplémentaire, qui permet d’offrir des enjeux plus élevés aux modes « Machine Incursion » et « Cauldron Descent »

Une nouvelle région à explorer, la Prime du Brisant, avec ses jungles luxuriantes et ses ruines dévastées

De nouveaux modules d’entraînement, pour faciliter la prise en main du jeu et de ses systèmes

Un pas après l'autre

« Nous tenons à rappeler une chose : Horizon Hunters Gathering est un jeu en cours de développement » précise alors le studio pour justifier ces phases de tests qui, comme le veut la coutume, permettent ensuite aux développeurs d’adapter et de peaufiner l’expérience en fonction des retours des joueurs. « Nous tenons à vous remercier, vous qui prenez le temps de partager votre avis honnête sur le jeu. Il y a encore tant à explorer lors de votre prochaine aventure dans les contrées sauvages », conclut Bak.

Rendez-vous dans les prochaines semaines, donc, pour plus d’informations sur Horizon Hunters Gathering, qui ne dispose pour l’heure d’aucune fenêtre de sortie. Et pour les plus curieux qui n’auraient pas la chance d’être sélectionnés pour cette seconde phase de test, vous pouvez toujours suivre le projet via les réseaux sociaux, où de petites informations sont régulièrement révélées par Guerrilla via des vignettes vidéos. Quant à ceux qui attendent avec impatience la suite d’Horizon Forbidden West, il va pour l’instant falloir prendre votre mal en patience.

Source : PlayStation Blog