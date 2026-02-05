Guerrilla Games et PlayStation ont annoncé aujourd’hui le prochain jeu officiel de la licence Horizon et ce ne sera pas forcément pour tous les fans de la licence.

La stratégie de Sony, axée sur une offensive massive autour des jeux service, a fortement battu de l’aile. Sur la dizaine de projets initialement lancés, 8 ont été annulés suite à plusieurs déconvenues, avec Concord en symbole d’un lancement raté qui restera dans les annales. Sans pour autant tirer un trait définitif sur sa stratégie, l’éditeur semble aujourd’hui avoir revu ses ambitions à la baisse, espérant clairement rééditer le succès surprise de Helldivers 2, devenu l’un de ses rares jeux service à avoir trouvé son public. Et c’est désormais du côté de la licence Horizon que l’éditeur concentre ses plus grands espoirs. Après l’annonce d’un MMO développé par NetMarble, Guerrilla Games lève le voile sur son prochain jeu officiel.

Horizon Hunters Gathering officiellement annoncé

C’est officiel, Guerrilla Games ouvre un nouveau pan de l’univers Horizon avec Hunters Gathering. Un jeu d’action coopératif actuellement en développement sur PS5 et PC, avec cross-play et cross-progression confirmés. Pensé pour trois joueurs, Horizon Hunters Gathering met en scène des Chasseurs héroïques unissant leurs forces pour affronter des machines toujours plus dangereuses. Le gameplay s’axe sur des combats qui se veulent tactiques et exigeants, fortement orientés sur la maîtrise des compétences individuelles et la coordination d’équipe, tout en « s’appuyant sur la précision stratégique propre à Horizon tout en intégrant pleinement les dynamiques du jeu en équipe », précise PlayStation dans son communiqué de presse officiel.

Le cœur de l’expérience se structurera donc autour de chasses à forte rejouabilité, articulées pour l’instant autour de deux modes. D’abord Machine Incursion, qui proposera des missions intenses où des vagues de machines surgissent de portails souterrains, jusqu’à l’affrontement final contre un boss, qu’on nous promet redoutable. De son côté, le mode Cauldron Descent mise davantage sur une progression plus longue et segmentée en plusieurs phases. Le mode comprendra des salles évolutives, des combats brutaux et des portes secrètes offrant bonus et récompenses aux équipes les plus efficaces.

Bande-annonce en anglais.

Vous pourrez le tester gratuitement très bientôt

Dans Horizon Hunters Gathering, les joueurs doivent donc choisir parmi plusieurs Chasseurs aux compétences uniques, spécialisés dans les combats en mêlée ou à distance, chacun disposant d’armes et de styles de jeu distincts. Un système de perks inspiré des roguelites permettra également d’élaborer des builds adaptés à son rôle et à la synergie du groupe. Guerrilla promet également une campagne narrative riche qui introduira de nouveaux personnages, mystères et menaces, dont le contenu continuera d’évoluer après le lancement. Et chaque nouveau pan narratif sera canon à l'univers Horizon. En d'autres termes, chaque histoire et événement seront officiels dans la chronologie de la licence. Aussi, entre deux missions, les joueurs se retrouveront à Hunters Gathering, un hub social servant de point de rencontre, de préparation et de personnalisation.

Un premier playtest fermé et gratuit est prévu pour la fin février, sans date précise. Il sera disponible via le PlayStation Beta Program, sur PS5 et PC, afin de prendre la température de cette nouvelle approche coopérative de l’univers Horizon. Est-ce que les millions de joueurs d'Horizon répondront présents ? Rien n'est moins sûr. Les premières réactions sont pour le moins mitigé, la structure et la direction artistique même du jeu clivant déjà une partie de la communauté. Mais comme toujours, le meilleur moyen de savoir si vous accrochez, ce sera encore d'y jouer. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée quant au modèle économique. Rappelons que ce projet est différent du MMO Horizon Steel Frontiers, développé par NetMarble.

Source : Sony