Une version non-définitive de Horizon Forbidden West sur PS4 a fuité en ligne. Le site britannique VGC affirme avoir pu vérifier la véracité de l’information. Selon lui, cette fuite contient l’intégralité du jeu de base. Il ne s’agit cependant pas du même jeu que les consommateurs pourront se procurer le 18 février prochain. En effet, certains assets sont absents de cette version.

L’intrigue de Horizon Forbidden West bientôt exposée ?

Cette fuite a été découverte via l’apparition de screenshots tirés de cette version PS4 sur les réseaux sociaux. L’authenticité de cette fuite de Horizon Forbidden West a été a priori confirmée quelques heures plus tard lorsque ces images ont été supprimée par Twitter pour des raisons de droits d’auteur.

Toujours selon VGC, cette version PS4 complète mais non-définitive de Horizon Forbidden West ne circule pas sur les sites de piratage à l’heure actuelle. La façon avec laquelle elle s’est retrouvée dans les mains de certains n’est donc pour l’instant pas claire.

Un air de déjà vu pour Sony

Comme indiqué plus haut, Horizon Forbidden West sortira le 18 février prochain sur PS5 et PS4. Cette fuite risque de faire apparaître de nombreux spoilers de l’intrigue sur les réseaux sociaux. Les fans de la série de Guerrilla Games ont donc intérêt à être prudents d’ici à la sortie officielle du jeu.

Image d'Aloy dans Horizon Forbidden West.

À l’heure où sont écrites ces lignes, Sony Interactive Entertainment n’a pas commenté la situation. Ce n’est en tout cas pas la première fois que le géant japonais se retrouve dans une telle situation. De nombreux spoilers de The Last of Us Part II avaient en effet circulé avant la sortie du jeu des suites d’une fuite similaire.

Que vous inspire cette fuite d’une version PS4 complète de Horizon Forbidden West ? Que faites-vous dans ce genre de situation ? Prenez-vous des mesures pour éviter les spoilers ? Ou, au contraire, cherchez-vous à en savoir plus sur le jeu dès que possible ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.