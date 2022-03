Six jours après sa mise à jour 1.5, Horizon Forbidden West s'améliore encore avec un patch 1.06. Gameplay, missions principales et secondaires, activités etc. le changelog est long.

Quelles sont les améliorations de la mise à jour 1.6 ?

Nouvelle semaine, nouveau patch 1.06 pour Horizon Forbidden West. Déjà en ligne, celui-ci pèse 1,025 Go. Il s'affaire comme son prédécesseur à éliminer les soucis liés au gameplay, aux missions, aux activités du monde ouvert, à l'interface utilisateur, aux performances et plus.

Le jeu gagne en stabilité en supprimant des crashs, des écrans noirs/chargements involontaires ainsi que des pop-in / problèmes de stream intempestifs durant les cinématiques. Les cutscenes ont d'ailleurs des améliorations d'ordre visuel et audio.

Aloy, qui aime bien faire la causette, ne devrait plus mentionner aussi souvent sa réserve. Remapper la touche R1 pour y assigner le tir principal ne devrait plus empêcher le joueur de lancer des pierres. Si vous avez des interrogations précises sur la mise à jour, le patchnotes est disponible.

À suivre dans un prochain patch de Horizon Forbidden West...

Les développeurs de Guerrilla Games continuent d'enquêter sur les problèmes graphiques concernant le scintillement, la netteté et la saturation de l'écran lors d'un mouvement de caméra. Des joueurs ont également rapporté l'impossibilité de voir leur progression à 100% dans le menu Stats du jeu. L'équipe est sur le coup.

D'autres entendent apparemment le morceau "The World on Her Shoulders" en boucle. Le studio cherche une solution à cela, mais si vous n'y avez été jamais confrontés, un correctif partiel est déjà dans la mise à jour 1.6. Enfin, les devs se renseignent aussi, par exemple, sur la quête "Breaking Even" dans laquelle des joueurs ne peuvent discuter avec Porguf. Un bug qui a pour conséquence de geler l'avancée de cette mission.