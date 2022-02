Afin de faire parler de sa nouvelle exclusivité PS4 / PS5, Horizon Forbidden West, le constructeur a mis les petits plats dans les grands. Si vous êtes sur Paris, plusieurs activités vous tendent les bras. Direction le 8ème arrondissement.

Un robot envahit la Gare Saint-Lazare

Pendant quelques jours, les voyageurs et passants pourront immortaliser leur venue en compagnie d'un Galop-griffe taille réelle de Horizon Forbidden West. La bête a élu domicile sur le parvis de la Gare Saint-Lazare et ce jusqu'au 23 février prochain aux côtés d'un kiosque qui abrite des produits PS5, dont le jeu. Pour ceux à l'étranger, VGC a mis la main sur la liste des villes où la sculpture est visible.

Qui plus est, le quais de la ligne 3 du métro parisien héberge une exposition de huit œuvres d'artistes différents. Et avant d'accéder à la rame, au niveau des escalators et ascenseurs, une gigantesque affiche habille les murs de l'enceinte. Un ensemble de festivités brièvement montrées dans la vidéo ci-dessus.

Une promo XXL pour Horizon Forbidden West

Quand ce n'est pas une machine du jeu, c'est Aloy qui reçoit sa statue géante à l'initiative de PlayStation Italie.

Une promotion bien plus agressive qu'en 2017 à l'arrivée de Horizon Zero Dawn. En dépit de son statut d'outsider, il avait pourtant su se défendre en devenant le meilleur démarrage pour une nouvelle licence PS4 et l'une des franchises les plus lucratives pour Sony Interactive Entertainment.

Évidemment, tout reste à faire pour la suite, mais les bruits de couloir seraient encourageants. Les ventes seraient en effet supérieures un peu partout mais sans chiffres, aucune conclusion possible. Si la santé du soft est solide, nous devrions avoir un communiqué officiel dans la semaine.

Avez-vous pu voir de vos propres yeux le Galop-griffe ? Comptez-vous y aller dans les prochaines heures ?Estimez-vous que Horizon Forbidden est capable de surpasser les autres exclus en termes de ventes ?