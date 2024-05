Aloy est en pause depuis Horizon Forbidden West et son DLC Burning Shores. La Nora n’a pourtant pas fini de nous surprendre, en tout cas, la licence Horizon n’est clairement pas au bout de ses surprises. On sait que des jeux autour de la franchise sont actuellement en développement, mais visiblement, quelque chose d’autre pourrait bien arriver sous peu.

La licence Horizon bientôt de retour ?

Depuis quelques jours, plusieurs insiders et personnes très informées discutent autour de la franchise Horizon. Il semblerait qu’une grosse collaboration entre la licence de Guerrilla et le géant de la brique LEGO s’apprête à voir le jour. Une annonce devrait être faite très prochainement. Cette information nous vient de deux habitués de ce genre d’info, le très informé Tom Henderson et Kurakasis, un peu moins connu mais fiable visiblement.

Le tweet qui a mis le feu aux poudres

C’est ce dernier qui a mis le feu aux poudres en teasant une collaboration étroite entre LEGO et une très grosse licence de Sony. À ce moment, l’initié ne nous en dit pas plus. Il affirme juste être en train de creuser ses sources pour avoir plus de détails. C’est là qu’entre en scène Tom Henderson. Très souvent très bien informé, ce dernier est venu non seulement confirmer que quelque chose était en cours, mais en prime qu’il s’agirait de Horizon. À quoi Kurakasis a répondu à son tour à l’affirmative.

La réponse de Henderson qui affirme que ce serait bien quelque chose entre LEGO et Horizon.

Une surprise semble se dessiner, une révélation prochainement ?

On ne sait pas encore de quoi il s’agit réellement. Est-ce un nouveau jeu LEGO à la sauce Horizon ? Ce serait une première d’ailleurs. Ou est-ce une nouvelle collaboration pour des sets LEGO à collectionner ? Vu le succès du précédent, ça ne serait pas étonnant. Quoi qu’il en soit, ça arrive bientôt et d’après les informations de Tom Henderson, une bande-annonce serait même prête à être envoyée.

Si c’est bien le cas, on peut imaginer qu’elle sera diffusée dans les prochaines semaines. Pourquoi pas d’ailleurs durant le prochain PlayStation Showcase ? S’il n’est pas encore officialisé, il fait énormément parler de lui ces derniers temps. Il faudra donc être patient, mais il se pourrait bien que la franchise Horizon soit en train de nous préparer une jolie surprise.