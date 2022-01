Hasard du calendrier (ou non), c'est au lendemain de l'annonce du rachat-surprise d'Activision Blizzard par Microsoft que Sony réplique avec sa grosse cartouche exclusive de début d'année : Horizon Forbidden West. C'est ce qu'on appelle le sens du timing.

C'est donc durant trois minutes que les joueurs pourront découvrir les grandes lignes du scénario qui structure les nouvelles aventures d'Aloy et de ses compagnons d'armes. L'héroïne d'Horizon Forbidden West ne sera évidemment pas seule pour contrer les plans de la cheffe rebelle, puisqu'elle pourra compter sur l'appui de Varl ou Érend.

Le directeur narratif Ben McCawa profité de cette nouvelle bande-annonce pour préciser sa pensée, et rappeler la version française officielle de ce fameux ouest oublié :

Dans le prochain chapitre de l’histoire d’Aloy, elle affrontera une tornade de nouvelles menaces : un fléau qui risque de détruire le monde, Regalla et ses rebelles, Sylens et ses machinations… et bien d’autres nouveaux dangers.

Mais lorsqu’elle s’aventurera par-delà la frontière de l’Ouest prohibé, Aloy ne sera pas seule pour affronter ces dangers. Elle sera rejointe par des compagnons inconnus et familiers, des plus anciens aux nouveaux alliés comme Zo, Alva et Kotallo.