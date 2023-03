PlayStation poursuit sa campagne de communication autour d’Horizon Forbidden West Burning Shores. Les joueurs PS5 vont pouvoir prolonger l'expérience dès le 17 avril prochain avec une grosse extension. Direction Los Angeles pour Aloy, qui devra mettre fin à une nouvelle menace. Pour le moment peu de détails sont connus et Guerrilla Games garde encore au chaud une éventuelle bande-annonce de gameplay. A la place, le studio reprend la parole sur le PlayStation Blog pour promettre monts et merveilles.

Horizon Forbidden West Burning Shores ou le sens du détail

La sortie d’Horizon Forbidden West Burning Shores se rapproche. L’imposant DLC emmènera les joueurs en plein cœur d’une Los Angeles où la nature a repris ses droits. Les développeurs promettent une région aux panoramas uniques en leur genre et une certaine démesure. Guerrilla Games avait déjà sous-entendu que les fans ne seraient pas au bout de leur surprise et ils en remettent aujourd’hui une couche. Dans un nouveau billet de blog, Andrew Schneider, artiste effets spéciaux principal du studio, s’est penché sur la modélisation et la technique autour des nuages. « Dans Horizon Forbidden West, le processus de création de ces nuages avait déjà beaucoup évolué. Et dans l’extension Burning Shores, Aloy s’élancera à travers des cieux plus réalistes et plus époustouflants que jamais », explique-il.

Le plus grand défi selon lui, trouver une solution pour que le joueur ait l’impression que l’environnement dans lequel il évolue n’a pas de fin. Un challenge d’autant plus corsé puisque dans Horizon Forbidden West il est possible à dos de machine. Les artistes se sont alors appuyés sur des nuages brumeux de basse altitude que l'on peut donc traverser. « Cela a permis de créer des atmosphères véritablement époustouflantes, comme une tempête avec un vortex et des effets de foudre. Les nuages étaient désormais un personnage à part entière et renforçaient la sensation de tension atmosphérique », explique le développeur.

Des surprises à prévoir

Naturellement, le DLC Burning Shores n’étant disponible que sur PS5, le studio a souhaité optimiser encore plus l’expérience grâce à diverses améliorations techniques. Plus concrètement, Guerrilla Games promet que les joueurs pourront « s’élancer à travers des formations nuageuses aussi réalistes et variées que le paysage qu’il aura découvert sur la terre ferme. » Ok tout ça c’est bien beau, mais concrètement qu’est-ce que ça change pour Horizon Forbidden West Burning Shores ? Guerrilla Games explique avoir eu à cœur de rendre l’expérience encore plus divertissante au-delà du gameplay principal. Cela devrait donc passer par l’exploration, qui nous promet quelques surprises selon l’un des artistes.

« Les nuages ne font pas simplement partie d’un décor immersif. Il s’agit d’un paysage explorable à part entière. Au milieu de ces formations nuageuses, les joueurs pourront explorer des tunnels, des grottes et d’autres surprises qui ne manqueront pas de les amuser », explique-t il. « Et, je ne voudrais pas spoiler quoi que ce soit, mais j’espère que la foudre ne vous fait pas peur », poursuit-t-il. Il faudra se contenter de ce petit teasing pour le moment, ainsi que des quelques nouvelles images à retrouver dans la galerie ci-dessous.