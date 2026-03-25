La licence Horizon s'est imposée en quelques années comme l'un des nouveaux piliers de Sony. Avec plus de 40 millions de copies écoulées à travers deux épisodes principaux et plusieurs spin-offs, difficile pour le constructeur de ne pas voir dans les aventures d'Aloy un nouveau filon qu'il compte bien exploiter. Entre un film live-action et deux expériences multijoueur, dont une confiée à NCSOFT, l'autre à Guerrilla, l'avenir de la série semble déjà tout tracé pour la franchise. Horizon 3 semble encore lointain, mais le studio neerlandais est revenu exceptionnellement sur Horizon Forbidden West, quatre ans après sa sortie, pour déployer une nouvelle mise à jour.

Horizon Forbidden West passe en version 1.30

C'était la petite surprise de ce mardi soir, pour ceux qui avaient encore le jeu installé sur leur PS5. Sans crier gare, Guerrilla Games a donc déployé une mise à jour 1.30 pour Horizon Forbidden West. Un patch poids plume, dont la taille trahit le manque de nouveautés. Pas de mécaniques inédites, pas de bugs corrigés, pas d'ajustement de l'expérience… Cette mise à jour assure le service minimum, au profit d'une fonctionnalité bien plus terre-à-terre. Ce petit patch introduit donc le support du mode « Économiseur d'énergie » sur Horizon Forbidden West. Une option de la PS5 qui permet, pour mémoire, de limiter légèrement les performances des jeux afin de réduire l'empreinte énergétique de la console et donc sa consommation électrique. Rien de révolutionnaire en soi, d'autant que plusieurs jeux ont tour à tour déployé leur mise à jour à cet effet. Voici dans le détail les courtes patch notes de la mise à jour 1.30 d'Horizon Forbidden West.

Ajout du support du mode Economiseur d'Énergie Pour en apprendre davantage sur le mode Economiseur d'Énergie, rendez-vous sur la page du support PlayStation.



Pour le reste, Guerrilla Games est déjà bien occupé avec Horizon Hunters Gathering, leur nouveau qui s'éloigne de la formule classique de la licence avec une direction artistique cartoonesque et un virage vers le multijoueur coopération mâtiné de rogue-like. Jouable en solo ou à plusieurs, ce prochain épisode permettra aux chasseurs de former une escouade avec plusieurs personnages aux histoires et compétences uniques. Car outre des vagues de machine à transformer en pièces détachées, des donjons à explorer et une progression évolutive, ce nouveau jeu Horizon fera quand même la part belle à la narration avec une campagne scénarisée.

Bande-annonce en anglais

Source : PlayStation