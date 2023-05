Horizon Forbidden West Burning Shores, qui est sorti le 20 avril 2023 en exclusivité PS5, a prolongé avec succès l'aventure principale. Des graphismes somptueux, des nouveautés bienvenues bien que parfois sous-exploitées ou encore une scène démentielle vous attendent dans ce DLC. Malheureusement, certains bugs persistent et Guerrilla Games a été dans l'obligation de développer un nouveau patch plutôt conséquent de 3,8 Go.

Les nouveautés du patch 1.23 d'Horizon Forbidden West

L'extension d'Horizon Forbidden West est donc dans la nature depuis quelques jours maintenant. Si elle a été bien reçue par la presse, on ne peut pas en dire autant du côté des joueurs. En effet, le DLC Burning Shores a fait l'objet d'un review bombing encore assez triste. Certains ont foncé sur Metacritic pour attribuer de très mauvaises notes à ce contenu en raison d'une révélation sur Aloy que nous ne spoilerons pas ici. Des comportements toxiques enfin pris au sérieux par le site qui, dans les mois à venir, promet une modération plus stricte.

Voilà pour le petit topo sur ce malencontreux événement, mais nous sommes avant tout là pour faire un point sur la nouvelle mise à jour 1.23 d'Horizon Forbidden West Burning Shores. Comme les précédentes, elle couvre un tas de problèmes liés aux quêtes principales, annexes, aux activités du monde, aux machines, aux compétences, aux crashs et autres soucis visuels mais également audio.

Ce patch introduit par exemple un correctif pour empêcher que votre progression soit bloquée durant la mission « Vers la côte embrasée ». Plus de 40 bugs sont ainsi corrigés à la fois dans le jeu principal, et dans le DLC. Pour tout savoir, n'hésitez pas à consulter les notes de patch (en anglais) complètes à cette adresse. Guerrilla Game a également averti être au courant d'autres couacs. Des problèmes qui seront résolus lors d'une prochaine mise à jour 1.24. Normalement.

Les problèmes connus qui devraient être résolus dans le patch 1.24

Lors de l'exploration de l'objectif « Enquêter sur l'armurerie » dans la mission « Pour le plaisir », un plantage peut survenir. En redémarrant une sauvegarde, la progression de cet objectif peut être bloquée

Toujours dans « Pour le plaisir », il peut arriver que Seyka ne soit pas en mesure d'ouvrir une porte

Durant la quête annexe « Dans son sillage », des ennemis peuvent se coincer dans les murs. De ce fait, l'objectif « Tuer les gardes » ne peut pas être rempli

Enfin, certains joueurs sont dans l'incapacité de récupérer la figurine de Pangée « Raptor vert »

Deux nouveaux jeux Horizon confirmés

Après Horizon Zero Dawn et son DLC The Frozen Wilds, Horizon Forbidden West et Burning Shores, deux nouveaux jeux ont été confirmés par Angie Smets. Horizon 3 et le jeu multijoueur qui serait un MMORPG. « Je ne pourrais être plus heureuse que Joel Eschler et Hella Schmidt rejoignent l'équipe de direction de Guerrilla aux côtés de Jan-Bart van Beek. J'ai une confiance totale en leur leadership pour mener Guerrilla vers un avenir radieux, en développant le monde d'Horizon avec la prochaine aventure d'Aloy et notre excitant projet en ligne » a-t-elle déclaré au moment de son départ.

S'il s'agit réellement d'un MMORPG, alors c'est peut-être l'un des 10 jeux service en développement. Des titres qui pourraient sortir à la fois sur PS5 et PC. Mais selon Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, ce sera au cas par cas. L'idée n'est pas non plus d'avoir des clones sans saveur de Destiny ou Fortnite. Non, ici, le constructeur cherche plutôt à diversifier cette offre. Pour cela, il y aura des jeux appartenant à différents genres, de diverses envergures etc. Le premier vrai projet, qui arriverait en 2023, c'est The Last of Us Factions. Un soft free-to-play, mais pas pay-to-win, qui est le jeu « le plus ambitieux » jamais créé par Naughty Dog.