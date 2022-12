Son existence était relayée au rang de secret de polichinelle, mais le DLC Horizon Forbidden West Burning Shores vient d’être officialisé. Alors que Sony a dû sabrer le champagne en interne suite à l’annonce de la FTC qui souhaite bloquer le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, la firme japonaise y est allée de sa petite annonce lors des Game Awards 2022. Les aventures d’Aloy se poursuivront le temps d’une extension. Voici ce que l’on sait.

Le DLC de Horizon Forbidden West dévoilé

The Snitch et ses teasings énigmatiques auront encore eu raison d’une belle surprise. Horizon Forbidden West fera voyager les joueurs au plein cœur des Burning Shores dès le 19 avril 2023. Pas tous en revanche, puisque l'extension boudera les consoles PS4. Cette zone mentionnée à plusieurs reprises dans le jeu de base laissait déjà entrevoir un nouveau périple dans la zone au sud de Spinebreak, un point d'intérêt en bordure de la carte. Lance Reddick, aka Sylens dans le jeu, y était d’ailleurs allé de son teasing en affirmant travailler sur du nouveau contenu pour Horizon Forbidden West, on sait maintenant exactement ce que c’est.

L'extension emmènera les joueurs en plein cœur d'un Los Angeles sauvage et dévasté où la nature où semble avoir repris ses droits. Pour changer, Aloy devra enquêter sur une nouvelle menace qui la mènera à rencontrer de nouvelles têtes. De nouvelles créatures plus gigantesques les unes que les autres seront de la partie, et nous avons pu découvrir un petit aperçu de l'une d'entre elle. Il faudra patienter pour avoir plus de détails quant aux nouveautés ou même sa durée de vie. On se souvient que Frozen Wilds, DLC du premier jeu, avait tenu en haleine les joueurs PS4 pendant plus de 7h. De nouveaux détails Horizon Forbidden West Burning Shores sont en revanche attendus prochainement.