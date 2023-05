Après le harcèlement violent et très ciblé de The Last of Us 2, en raison de l'orientation sexuelle d'Ellie mais aussi de fausses informations qui avaient été rapportées sur la Toile, un autre jeu PlayStation fait l'objet d'une campagne haineuse. Ou plutôt une extension d'un titre existant : Horizon Forbidden West Burning Shores. Les raisons sont identiques et toujours aussi tristes.

Le DLC en lui-même est encore visé, mais cette fois, la toxicité est monté d'un cran et c'est une chanteuse phare de la bande-son qui en subit les conséquences. ATTENTION SPOILER sur la fin de ce contenu inédit.

La toxicité du Net à l'assaut d'Horizon Forbidden West

Pour re(expliquer) la polémique autour d'Horizon Forbidden West Burning Shores, nous allons devoir évoquer la séquence finale du DLC. Si vous ne l'avez pas terminé, ne poursuivez pas la lecture.

Très rapidement après sa sortie, le DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West a été victime d'un review bombing. Une mauvaise habitude qui consiste, par moments, à démonter un jeu en lui attribuant des notes très basses pour des raisons non justifiées. Ici, ce qui n'a pas plu, c'est le fait qu'Aloy embrasse Seyka, un nouveau personnage introduit dans cette extension. La sexualité de l'héroïne à la chevelure avait déjà été abordée par le passé, mais pas de manière frontale. Et visiblement, même en 2023, ça en choque encore certains.

À l'image du harcèlement de l'actrice d'Ada Wong dans Resident Evil 4 Remake, certains joueurs toxiques s'en sont pris, et continuent de s'en prendre non pas à un personnage fictif, mais à une personne bien réelle. Il s'agit de la chanteuse Julie Elven qui fredonne notamment le thème épique de la franchise, et d'autres chansons des jeux. Dans un topic Twitter, elle explique recevoir un nombre incalculable de messages privés sur la plateforme. La cause ? La scène décrite plus haut est, pour ces détracteurs, de la « propagande LGBT ».

Crédits : TheGamer.

La chanteuse d'Horizon, Julie Elven, dénonce le harcèlement

En effet, pour cette séquence bien précise, Julie Elven est attaquée avec des messages explicites. Et elle précise que ce sont pas des critiques constructives sur les errances de l'histoire par exemple, mais des propos « haineux » pour ne pas dire homophobes.

Depuis qu'Horizon Forbidden West Burning Shores est sorti en avril dernier, je n'ai cessé de recevoir des messages privés de la part de joueurs furieux, car ma voix est entendue lors d'une scène DLC qu'ils considèrent être de la « propagande LGBT ». J'ai reçu des emojis « visage qui vomit », des « Dieu ne te pardonnera pas », « Tu as détruit Horizon » et bien d'autres choses encore. Les commentaires positifs et l'afflux d'amour ont plus de poids que les messages négatifs, mais les DM (ndlr : Direct Messages de Twitter) haineux montrent qu'il reste encore du chemin à faire. L'amour, c'est l'amour. D'un point de vue de l'histoire, cette scène a beaucoup de sens. Je continue à soutenir Guerrilla et je suis fier d'en faire partie. Pour clarifier les choses : ce sont pas des DM de personnes qui expriment leur mécontentement sur l'histoire. Ce sont des messages absolument haineux. Je ne me sens pas trop affectée par ceux-ci. Et je ne peux pas les prendre au sérieux à titre personnel. Mais c'est un rappel du chemin qui reste à parcourir. Via Twitter.

Des messages semblables à ceux entendus précédemment sur le Web. « Hey PlayStation, il va falloir régler votre problème d'agenda. Nous sommes dans un divertissement, pas dans un monde rempli d'idées déviantes et malavisées ».

On retrouvera Aloy, Seyka et les autres personnages d'Horizon Forbidden West pour deux nouveaux jeux totalement différents l'un de l'autre.