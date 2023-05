La série Horizon fait désormais partie des licences fortes de PlayStation. Avec Horizon Zero Dawn en février 2017 et Horizon Forbidden West cinq ans plus tard, Guerrilla Games a fait d'Aloy une figure emblématique du jeu vidéo. Pour le plus grand bonheur des joueurs, l'héroïne a fait son retour dans le DLC nommé Burning Shores il y a quelques semaines. Le public pourra également retrouver Aloy dans un troisième opus, déjà officialisée par le studio hollandais. Malheureusement, cette suite se fera sans Lance Reddick, l'interprète de Sylens. L'acteur est décédé le 17 mars dernier à l'âge de 60 ans seulement. Son personnage faisait partie des plus importants de la saga. Alors, quid de Sylens dans le prochain Horizon ? Pour la première fois, Guerrilla Games s'exprime sur ce sujet.

Sylens toujours dans Horizon après le décès de Lance Reddick ?

Dans une interview accordée à VGC, le directeur narratif Ben McCaw aborde l'avenir du personnage de Sylens après la disparition de Lance Reddick. Pour le moment, le studio n'a pas voulu évoquer le sujet en interne par respect à la mémoire de l'acteur.

Nous avons préféré digérer cette tragédie et concentrer nos pensées à sa famille. Nous n'y avons pas réfléchi. Ce n'est pas vraiment le moment d'y penser. Il nous manque, c'est tout.

Logiquement, les membres de Guerrilla Games pensent avant tout à faire leur deuil plutôt qu'au futur de Sylens après Horizon Forbidden West. La directrice de l'écriture Annie Kitain se rappelle avec émotion du talent d'acteur de Lance Reddick. Ben McCaw évoque notamment la première scène qu'Ashley Burch, interprète d'Aloy et Lance Reddick ont pu tourner ensemble à l'occasion de Frozen Wilds, le DLC d'Horizon Zero Dawn. Il se rappelle d'un moment "incroyable à regarder".

© Sony

Horizon 3 est confirmé, mais encore assez flou pour le moment

La question de l'avenir de Sylens sera sûrement difficile à traiter pour le studio. Le mystérieux personnage était très important dans l'histoire d'Horizon. Faut-il confier le rôle à un autre acteur ? Ou bien vaut-il mieux ne pas inclure du tout le protagoniste dans Horizon 3 ? Quoi qu'il arrive, on se doute que Guerrilla Games rendra hommage à Lance Reddick directement dans le jeu. Les fans de Destiny 2, dans lequel il prêtait sa voix à Zavala, l'avaient déjà fait par eux-mêmes. Pour le moment, nous ne savons pas vraiment ce que nous réserve la suite d'Horizon Forbidden West, mais les deux interviewés indiquent que la fin du DLC Burning Shores comporte quelques indices sur la prochaine aventure d'Aloy.