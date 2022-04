Il y a du nouveau pour Horizon Forbidden West. L’exclusivité PlayStation sortie en février continue de s’améliorer au fil des mises à jour. Aujourd’hui, le jeu déploie ses patchs 1.10 et 1.11.

Les armes légendaires redeviennent puissantes

Deux patchs pour le prix d’un. Horizon Forbidden West passe en 1.11 au travers d’une mise à jour combinée avec la version 1.10 du jeu. Bonne nouvelle, elle est disponible dès maintenant sur PS5 et PS4. Comme toujours, ces updates se concentrent sur la correction de bugs, notamment autour d’une poignée de quêtes principales et secondaires. Quelques activités, surtout certains camps rebelles où les objectifs ne pouvaient pas être complétés, ont aussi été corrigées.

Néanmoins, on retiendra avant tout de ce patch un correctif concernant les armes légendaires. Dans une précédente mise à jour, Guerrilla Games avait nerfé l’arsenal jugé trop puissant, au point que les arcs classiques tapaient plus fort que le loot ultime. Suite aux plaintes des joueurs, le studio a corrigé le tir et a rééquilibré l'efficacité des armes pour trouver un juste milieu.

Quelles sont les prochaines améliorations d'Horizon Forbidden West ?

Quelques changements ont aussi été apportés à l’interface. Il est par exemple possible de cacher les marqueurs d’actions et de quêtes dans les paramètres du HUD personnalisé. Des améliorations graphiques sont évidemment au rendez-vous, avec un meilleur rendu de la végétation et des ajustements pour la résolution dynamique. Le studio néerlandais ne se repose pas sur ses lauriers et a déjà annoncé travailler sur de prochains correctifs.

Dans son viseur, un bug qui empêche certains joueurs de débloquer le trophée « Tous les types de sacs améliorés » et un autre qui empêche de commercer avec Abadund après avoir terminé sa quête. Le studio s’affaire également à afficher correctement tous les nouveaux avec l'icône (!) dédiée dans l’inventaire et à permettre de placer un repère personnalisé dans un rayon inférieur à 500 mètres de la position d’Aloy. Mais pour ça, il faudra patienter jusqu’à la prochaine mise à jour d’Horizon Forbidden West.