Les aventures d’Aloy s’apprêtent à reprendre de plus belle. Plus d’un an après la sortie d’Horizon Forbidden West, Guerrilla Games s’apprête à emmener les joueurs dans une Los Angeles où la nature a repris ses droits. Si l’on en croit les développeurs, le DLC Burning Shores promet du grand spectacle et un festin visuel, puisque ce sera une exclusivité PS5. Sony annonce aujourd’hui le début des précommandes pour l’extension, et, étonnement, l’addition n’est pas aussi salée qu’attendue.

Un prix abordable pour le DLC d'Horizon Forbidden West

La sortie d’Horizon Forbidden West Burning Shores approche à grands pas. Le 19 avril 2023, les joueuses et les joueurs pourront replonger dans l’univers post-apocalyptique acclamé par la critique. Dans cette extension, la chasseuse nora part dans les contrées sauvages d’une Los Angeles futuriste et ravagée par une violente activité tectonique afin de mettre fin à une inquiétante menace. Alors que les fans attendent gentiment d’en découvrir davantage au sujet de ce DLC, PlayStation vient d’ouvrir ses précommandes, révélant enfin le prix de ce contenu additionnel.

Horizon Forbidden West Burning Shores coûtera moins cher que ce que certains avaient prévu. L’extension est en effet facturée « seulement » 19,99€ sur le PS Store. Les premiers acheteurs obtiendront en cadeau une Tenue Marée noire et un arc de précision Marée noire. Tous deux seront disponibles en jeu chez les premiers marchands rencontrés. Puisque le DLC reprend là où l’histoire du jeu de base s’est arrêtée, il sera impératif d’avoir terminé la quête principale pour pouvoir accéder à cette nouvelle région, la Côte embrasée. Une fois l’ultime quête, Singularité, achevée, Aloy recevra appel sur son focus marquant le début de l'extension.

Dans son billet de blog, PlayStation promet une histoire « captivante », portée par de nouveaux personnages et des machines inédites. L’éditeur promet des nouvelles prochainement, qui devraient entrer plus dans les détails. Encore un peu de patience avant d’en découvrir plus sur Horizon Forbidden West Burning Shores.