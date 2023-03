Dans un peu plus de deux semaines, les joueurs PS5 vont pouvoir retrouver Aloy dans de nouvelles aventures. Horizon Forbidden West Burning Shores est prêt à vous envoyer en plein cœur d’une Los Angeles où la nature a repris ses droits et où une nouvelle menace plane. Si l’on se fie aux déclarations récentes des développeurs, l’extension promet du grand spectacle, des visuels poussés et quelques surprises. Si l’on attend toujours des détails sur les nouveaux personnages et l’histoire, Guerrilla Games se décide enfin à montrer une nouvelle machine propre à l'extension.

Une nouvelle machine pour Horizon Forbidden West Burning Shores

Aloy s’apprête à reprendre du service. Pas de répit pour la rouquine, qui s’enfoncera toujours plus loin dans la Californie pour mettre fin à une mystérieuse menace. Dans le DLC Horizon Forbidden West Burning Shores, la chasseuse nora part dans les contrées sauvages d’une Los Angeles ravagée par une violente activité tectonique. Cette nouvelle quête la conduira à rencontrer un nouveau casting encore tenu secret, mais aussi à affronter des machines inédites. L’une d’elle, aperçue dans la première bande-annonce, promet un combat dantesque. Ce n’est en revanche pas sur cette araignée géante que Guerrilla Games a choisi de communiquer, mais le « Waterwing », dont nous attendons toujours la traduction française.

Une bestiole qui devrait faire de l'œil aux amateurs d’exploration céleste comme sous-marine. Grâce à cette nouvelle machine, Aloy disposera enfin d’une monture volante capable de plonger dans les fonds marins et ce sans aucune transition. Pratique pour voyager très rapidement, et avouons-le, prendre des photos qui claquent. « Il est très manœuvrable et lorsqu’il est piraté, c’est un ennemi implacable. Préparez-vous à faire le grand saut avec cette nouvelle machine épique dans Horizon Forbidden West Burning Shores », explique Guerrilla Games.

Des environnements célestes encore plus réalistes

De quoi apporter une toute nouvelle dimension à l’exploration, d’autant que les cieux seront plus réalistes et plus époustouflants que jamais dans le DLC. Dans un récent billet de blog, le studio néerlandais a par ailleurs expliqué qu’il y aurait de nouvelles atmosphères que l’on nous promet déjà grandioses, « comme une tempête avec un vortex et des effets de foudre », a-t-il expliqué.

Cette simple vidéo a réussi à faire trépigner les fans d'impatience, qui ont déjà hâte de pouvoir grimper ce fameux pélican futuriste et de traverser ces nuages plus détaillés. Pour mémoire, Horizon Forbidden West Burning Shores sera disponible le 17 avril 2023 sur PS5 exclusivement. Le DLC peut d’ores et déjà être précommandé sur le PS Store au prix de 19,99€. Les premiers acheteurs obtiendront en bonus une Tenue Marée noire et un arc de précision Marée noire.