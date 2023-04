Plus que quelques jours avant la sortie d’Horizon Forbidden West Burning Shores. Dans un peu moins d’une semaine, le gros DLC exclusif à la PS5 sera enfin disponible. Précautionneux de ne pas trop en dévoiler, Guerrilla Games a pour le moment été très timide en termes de contenu vidéo et de gameplay. Le studio néerlandais a surtout tenu à justifier l’abandon de la version PS4 pour vanter les mérites de sa grande sœur, fait un point sur un tribu qui jouera un rôle central dans l’histoire et dévoilé une nouvelle machine à même de voler dans les airs et plonger dans les fonds marins sans transition. Les nouveautés en termes de gameplay restent donc un mystère, mais PlayStation se décide enfin à nous en livrer un petit aperçu.

Du gameplay pour Horizon Forbidden West Burning Shores

Dernière ligne droite pour le DLC d’Horizon Forbidden West. Ce mercredi 19 avril, les joueurs PS5 pourront partir explorer une Los Angeles ravagée par des séismes et des mouvements tectoniques en compagnie d’Aloy. Des contrées particulièrement dangereuses où la chasseuse nora rencontrera plusieurs membres de la tribu de Quen. De nouvelles machines viendront évidemment barrer sa route ou au contraire faciliter ses explorations. Si Guerrilla Games ne communique pas ouvertement dessus, les joueurs peuvent également s’attendre à quelques nouveautés de gameplay avec Burning Shores. Le studio a posté une courte vidéo fichtrement bien fichue où l’on aperçoit justement une nouvelle mécanique.

On y découvre en effet Aloy en train de combattre diverses machines dans des environnements volcaniques luxuriants mettant en exergue quelques nouvelles capacités. La chasseuse semble désormais avoir plus d’options pour renverser ses ennemis et les rendre temporairement immobiles. Lorsque les machines sont dans cet état, Aloy peut désormais fondre sur ses ennemis grâce à son grappin et leur asséner une attaque dévastatrice dans en s’abattant sur eux à l’aide d’un QTE. Il faudra néanmoins se contenter de ces quelques miettes en attendant des informations plus détaillées en amont du lancement d’Horizon Forbidden West Burning Shores. Pour mémoire, le DLC sera disponible ce 19 avril via le PS Store aux prix de 19,99€