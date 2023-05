Dans un billet PS Blog « 20 ans de Guerrilla : L'histoire d'un studio PlayStation », Jan-Bart van Beek, directeur du studio, a fait des confidences sur le présent et l'avenir de leur licence Horizon. Le succès d'Horizon Forbidden West et du premier jeu permet à la série de se faire une place parmi les ténors du constructeur. Aloy est donc loin d'avoir dit son dernier mot...

La naissance d'une nouvelle franchise PlayStation majeure

Jan-Bart van Beek, le patron de Guerrilla Games qui est également directeur artistique / de l'animation, a retracé le parcours du studio. Une aventure qui a commencé avec le FPS Killzone. Après plusieurs années consacrées à cette franchise de science-fiction, les développeurs ont eu envie de renouveau. « Mettre de côté Killzone, après avoir développé des jeux avec succès pendant près de dix ans, était évidemment un peu effrayant. Mais nous avions envie de faire quelque chose de nouveau, de différent de tout ce que nous avions fait auparavant ».

Horizon Zero Dawn est alors né avec deux axes en tête : la volonté d'avoir une héroïne capable de porter une saga sur ses épaules, et ce concept de tribus qui doivent survivre au milieu de machines robotiques. « Horizon est né de cette idée visuelle d'avoir des tribus primitives qui luttent pour survivre dans des paysages somptueux dominés par de grandes machines, après l'écroulement de la civilisation actuelle. Et nous voulions un héros emblématique qui soit digne d'une franchise. Il y avait tout cela dans le pitch de base, mais les détails de l'histoire sont venus plus tard ». Jan-Bart van Beek ajoute avoir éprouvé de la fierté mais aussi de l'anxiété, car l'équipe avait peur du futur accueil réservé à leur nouveau bébé.

Crédits : TechRaptor.

Horizon Forbidden West est un carton. Horizon 3 sur PS5 ou PS6 ?

Tous les développeurs peuvent souffler un grand coup, c'est aujourd'hui l'une des franchises PlayStation les plus puissantes aux côtés de The Last of Us, God of War, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo. La licence s'est écoulée à plus de 32,7 millions d'exemplaires. Et Horizon Forbidden West s'est vendu à plus de 8,4 millions d'unités à lui seul sur PS4 et PS5.

Au 16 avril 2023, la franchise Horizon s'est vendue à plus de 32,7 millions d'exemplaires à travers le monde, dont plus de 8,4 millions d'unités pour Horizon Forbidden West. Des millions d'autres personnes ont découvert la licence via le PS Plus et le Play At Home. Il s'agit d'un tournant important que nous n'aurions jamais imaginé il y a vingt ans de cela. Lorsque nous avons commencé à créer des jeux. Via PlayStation Blog.

Avec de tels chiffres, un avenir radieux s'annonce pour Aloy ? Oui. Dans ce même billet, le directeur de Guerrilla Games dévoile une grosse nouvelle. « Enfin, j'aimerais vous annoncer que nous sommes heureux que les aventures d'Aloy se poursuivent. Sa dernière mission l'emmène dans les ruines de Los Angeles dans Horizon Forbidden West Burning Shores. Et nous avons hâte que vous découvriez où elle ira ensuite ». Une nouvelle pas si nouvelle.

En effet, il y a quelques jours, deux jeux Horizon inédits ont été officialisés. Un titre solo que l'on appellera Horizon 3 en attendant un nom définitif, et un soft multijoueur. Pour l'heure, les rumeurs suggèrent que ce serait un MMORPG.