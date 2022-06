Pas de répit pour Guerrilla Games. Alors que le studio travaille d'arrache-pied sur son jeu VR Horizon Call of the Mountain, il continue également de développer Horizon Forbidden West. A l’occasion du dernier State of Play, le jeu sorti en février dernier accueille plusieurs fonctionnalités réclamées par la communauté.

Le NG+ et le mode Ultra Difficile disponibles

Guerrilla Games vient de déployer la mise à jour 1.15 de Horizon Forbidden West. Un patch généreux en nouveautés, qui apporte quelques fonctionnalités manquantes au lancement de l’exclusivité PlayStation. Les joueurs pourront notamment recommencer une partie en conservant leurs statistiques et leur inventaire grâce au mode Nouvelle Partie+. Une fonctionnalité qui s’accompagne d’un niveau de difficulté encore plus pointu : l’Ultra Difficile. Celles et ceux qui souhaitent repartir à la chasse aux monstres dans ce mode hardcore via le New Game+ seront gratifiés par de nouveaux trophées.

Ce n’est pas tout. Le patch 1.15 de Horizon Forbidden West s’accompagne également d'améliorations de la qualité de vie dont la fonctionnalité de transmogrification. Les habitués des derniers Assassin’s Creed connaissent le topo, elle permet de personnaliser l’apparence d’une tenue en la faisant ressembler à n’importe quelle autre armure tout en conservant ses stats. Une fonctionnalité de respécialisation a également été ajoutée afin de permettre aux joueurs de réinitialiser leurs points de compétence et de les redistribuer.

Quel futur pour Horizon Forbidden West ?

Aussi, pour éviter de chasser à tout-va, un nouvel herboriste vendra désormais des composants d’animaux pour améliorer les armes et les tenues. Question technique, Guerrilla Games annonce avoir retravaillé l’anticrénelage temporel pour améliorer la fidélité visuelle en mode Performances sur PS5 ainsi que le rendu sur PS4 Pro.

Et pour la suite ? Le studio néerlandais est encore loin d’en avoir fini avec Horizon Forbidden West. Il prévoit déjà une prochaine mise à jour ajoutant un taux de rafraîchissement variable ainsi qu’un mode 40 IPS. Le jeu a donc encore de beaux jours devant lui, même si Guerrilla a sans doute déjà fait le tour des fonctionnalités. Et vous ? Allez-vous tenter une Nouvelle Partie+ en mode Ultra Difficile ?