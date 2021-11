Une fois de plus, Guerrilla Games a pris du temps pour parler de son prochain bébé. Une fois de plus, les joueurs qui attendent Horizon Forbidden West vont apprendre des choses sur sa faune.

Si Horizon Zero Dawn est parvenu à ce point à séduire les joueurs, c'est en grande partie grâce à son univers. Celui-ci est habité par des créatures mécaniques rappelant les Zoids. De l'acier, des boulons, mais avec une apparence et un comportement animal. Après l'évolution d'Aloy et ses capacités, les développeurs de Horizon Forbidden West avaient envie de nous emmener du côté de ces créatures qu'il est préférable d'approcher sans bruit.

L'ouest très sauvage

C'est une fois encore par le biais du PlayStation Blog que le Principal Machine Designer, Blake Politeski, et l'Asset Art Lead, Maxim Fleury, se sont ouverts au sujet de la conception de ces machines. Guerrilla le confirme, plusieurs de celles croisées dans l'épisode précédent, qui en comptait 25 types différents, feront leur retour. Comme les très communs Veilleurs ou les Carapateurs, par exemple. Avant de nous causer des nouveaux aperçus dans le trailer de gameplay comme le Tunnelier, le Galop-griffe, ou l'imposant Carapeste. Blake explique en plaçant un autre nom :

On savait par exemple qu’on voulait une machine volante un peu plus grande que l’Étincelle, ce qui a donné l’Aile-d’hélion, mais il lui fallait une place et un rôle dans le monde. On a étudié plusieurs reptiles volants et oiseaux primitifs pour s’en inspirer, et on a imaginé le concept des ailes qui récupèrent l’énergie solaire par beau temps. C’est ce qui a donné une dynamique de jeu intéressante : les Ailes-d’hélion sont vulnérables lorsqu’elles collectent de l’énergie solaire, mais aussi plus attentives aux prédateurs potentiels dans cet état passif.

Fleury enchaîne sur le Frappe-défense, le mammouth qui ne perd pas sa moumoute :

Le Frappe-défense est basé sur un mammouth, avec des éléments empruntés aux éléphants de guerre issus de l’histoire et du cinéma. Il bénéficie de nombreuses attaques différentes et d’un corps couvert de nombreuses armes. En plus de ses défenses qu’il utilise pour les attaques rapprochées, il a à sa disposition tout un arsenal élémental. Celui qu’on voit dans la vidéo est contrôlé par une faction tenakth rebelle, mais vous pouvez aussi les trouver à l’état sauvage.

Pas avares de conseils, ils insistent sur le fait qu'il vaut mieux, face au mastodonte, être bien préparé et disposer de pièges. Et qu'il sera toujours possible de pirater la plupart des "monstres" pour, pourquoi pas, en faire des montures. Il reste encore quelques mois avant de tout découvrir. Et les développeurs donnent déjà rendez-vous pour un prochain article. Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5 le 18 février 2022.