PlayStation et les jeux services, c’est décidément une histoire qui semble vouée à l’échec. Sony visait une douzaine de jeux services d’ici mars 2026, avec le résultat que l’on connaît aujourd’hui. Concord a fermé ses serveurs à peine quinze jours après son lancement, malgré un budget de 400 millions. Fairgame$ lui, a complètement disparu trois ans après son annonce, quand plusieurs jeux ont été annulés, parfois en secret comme un jeu God of War, parfois ouvertement, comme The Last of Us Factions, pourtant le seul jeu à être attendu des joueurs PS5. Sony ne semble cependant pas prêt à renoncer et prévoit même deux jeux multijoueurs autour de sa nouvelle licence phare : Horizon.

Et comme si cette stratégie ne ressemblait pas déjà à un immense champ de ruines dont les dernières fondations menaceraient de s’effondrer, PlayStation aurait pris la décision de revoir complètement le développement de Horizon Hunters Gathering, à la suite des retours particulièrement mauvais lors des sessions de bêta fermées.

Le jeu coop Horizon retourne à la case départ

D’après les informations rapportées par Jason Schreier de Bloomberg, Guerrilla aurait ainsi commencé à revoir son jeu-service, qui n’en serait plus tant un. Il ne serait en effet plus question d'un jeu pensé pour durer pendant des années et faire revenir constamment les joueurs, mais plutôt d’une expérience coopérative plus classique avec une ambition revue à la baisse et un mode histoire plus poussé. Horizon Hunters Gathering ne serait donc pas annulé, mais le studio a désormais jusqu’à décembre pour convaincre les cadres de Sony. Une partie des développeurs devrait d’ailleurs être réaffectée à un autre projet, qui sera lui aussi soumis à une évaluation de Sony en fin d’année.

Cette décision fait suite aux retours particulièrement négatifs des joueurs au terme des bêtas fermées de Horizon Hunters Gathering qui se sont tenues plus tôt dans l’année. Difficile de ne pas y voir un nouvel épisode du grand naufrage des jeux services chez PlayStation, qui devaient déjà être le nouveau fer de lance de la marque. L’espoir de reproduire le succès de titres comme Destiny ou Fortnite ne semble visiblement pas entièrement éteint chez Sony, alors même que les jeux-services dédiés à The Last of Us, God of War ou Spider-Man ont été abandonnés. Même Bungie, racheté pour 3,6 milliards de dollars pour aider à réussir ce virage traverse aujourd’hui une période extrêmement compliquée après les performances décevantes de Marathon et l’arrêt du développement de Destiny 2.

Un MMORPG toujours en développement

Aux dernières nouvelles, Horizon Hunters Gathering devait être un jeu d’action coopératif prenant place dans l’univers de la licence. Prévu sur PS5 et PC, il devait permettre jusqu’à trois joueurs d’incarner des Chasseurs, aux capacités, armes et styles différents afin d’affronter des machines au cours de chasses. Le jeu-service devrait donc bien conserver sa campagne narrative se situant après les événements de Horizon Forbidden West. A son annonce, le jeu avait été particulièrement décrié en raison de sa direction artistique cartoon, qui tranche avec le photoréalisme des épisodes principaux. La licence devrait malgré tout avoir son épisode multijoueur attitré avec Horizon Steel Frontiers, MMORPG conçu par NCSOFT et pour l’instant réservé au PC.

Source : Bloomberg