Le studio Guerrilla Games fait un nouveau point sur son premier jeu exclusif PSVR 2, Horizon Call of the Mountain. Histoire, héros inédit... Voici ce que l'on sait.

Après les récents extraits vertigineux d'Horizon Call of the Mountain, les développeurs rentre davantage dans les détails de l'un des jeux PSVR 2 les plus attendus.

L'histoire d'Horizon Call of the Mountain

Même si Aloy, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, est au casting d'Horizon Call of the Mountain, le scénario ne tournera plus autour d'elle et de son histoire.

À la place, le nouveau jeu de Guerrilla Games va s'intéresser de plus près aux Carjas, une tribu humaine de la franchise, à travers les yeux du héros Ryas. Un ancien guerrier des Carjas de l'Ombre qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui essaye de s'en sortir malgré le fait que sa famille ait été brisée.

L’Héliaume carja porte encore les stigmates des sanglants Raids rouges, une campagne brutale d’attaques et de sacrifices rituels infligés par les Carjas aux tribus voisines. Ces raids, qui ont coûté d’innombrables vies, ont pris fin lorsque le Roi-Soleil Dément Jiran a été renversé par son fils Avad. Les conséquences du règne de Jiran ont divisé la tribu carja : les partisans de la destitution du roi sont restés dans l’Héliaume, tandis que les soldats fidèles à leur chef assassiné ont forcé la citadelle de Brunante et se sont reformés sous le nom de Carjas de l’Ombre. Ayant joué un rôle clé dans l’enlèvement du jeune prince Itamen de son foyer à Méridian, Ryas cherche à se racheter et à regagner son honneur. Après s’être laissé capturer et emprisonner par les Carjas, Ryas a échappé à l’exécution. À présent, il a été recruté par le Roi-Soleil Avad et Marad l’Irréprochable. Grimpeur, archer et chasseur hors pair, Ryas doit enquêter sur une nouvelle menace en échange de sa liberté. Via PlayStation Blog.

Hami, soldate de l'Héliaume, un des personnages d'Horizon Call of the Mountain.

Un jeu PSVR 2 pensé de A à Z pour la réalité virtuelle

Horizon Call of the Mountain a été véritablement pensé de A à Z pour la réalité virtuelle, et c'est ce qui justifie notamment le changement de héros selon Ben McCaw, directeur narratif de Guerrilla Games :

Nous avons repris l’expérience Horizon et l’avons entièrement adaptée à la VR. Et pour cela, nous sentions qu’il nous fallait un nouveau protagoniste. Grimpeur, chasseur et explorateur hors pair, Ryas offre le point de vue parfait sur les paysages grandioses et les dangereux territoires sauvages de Horizon. Via PS Blog.

Au cours de son aventure, Ryas rencontrera Aloy mais aussi un éventail de nouveaux personnages comme Hami. Une soldate de l'Héliaume qui a survécu aux assauts barbares des Raids rouges et qui escortera Ryas contre son gré.