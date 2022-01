Sony vient donc de dévoiler Horizon Call of The Mountain, titre prévu exclusivement sur PlayStation VR2. Cette annonce a été faite dans le cadre des déclarations faites par le constructeur japonais au sujet du casque de réalité virtuelle de la PS5.

Un des premiers AAA du PlayStation VR2

D’après Sony, Horizon Call of the Mountain est une toute nouvelle aventure. Le constructeur affirme que le jeu a été conçu pour "faire avancer à la fois la technologie du hardware, l’innovation et le gameplay." Cette production PlayStation VR2 est développé par Firesprite, studio récemment racheté par Sony, en collaboration avec Guerrilla.

En termes de scénario, Sony ne veut pas trop en révéler pour l’instant. Le géant nippon a simplement indiqué que le héros du jeu sera un tout nouveau personnage. Horizon Call of the Mountain permettra cependant de croiser Aloy et d’autres protagonistes que les fans de la série connaissent bien.

Horizon Call of the Mountain en chantier depuis longtemps ?

Pour terminer, soulignons que cette annonce n’est pas totalement surprenante pour ceux qui suivent assidûment l’actualité vidéoludique. En effet, une rumeur sérieuse faisant état d’un nouveau Horizon en réalité virtuelle potentiellement destiné à la PS5 circule depuis octobre 2019.

Sony semble donc travailler sur le projet depuis un certain temps. Cela étant dit, les plans du géant nippon ont visiblement changé. En effet, la rumeur initiale indiquait que le projet était en chantier au sein de son studio de Londres. Firesprite étant basé à Liverpool, il n’est pas impossible que le nouveau studio de Sony ait repris le projet en cours de route.

À l’heure actuelle, Horizon Call of the Mountain n’a pas de date de sortie annoncée. La date de commercialisation du PlayStation VR2 n’ayant pas encore été révélée non plus, Sony ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs (robotiques).

Que vous inspire l’annonce de Horizon Call of the Mountain ? Vous donne-t-elle envie de vous procurer le PlayStation VR2 ? Préféreriez-vous un jeu "normal" ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.