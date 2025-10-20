Si Horizon ne sera finalement pas adapté par Netflix au format série, il verra tout de même le jour sur grand écran dans les années à venir, et on en sait plus sur le projet.

C’était il y a un peu plus d’un an maintenant. Au milieu de toutes les adaptations en cours du côté de chez PlayStation Productions, qui s’attache notamment à amener sur petit ou grand écran de grosses franchises comme God of War, Helldivers ou encore Ghost of Tsushima, nous apprenions l’annulation de la série Horizon Zero Dawn, développée en collaboration avec Netflix. Depuis, l’avenir du projet restait alors incertain, même si les espoirs qu’il puisse renaître sous une autre forme demeuraient présents. Et à raison, puisque cela sera finalement le cas.

Horizon sera bien adapté, mais en film

En effet, dans le cadre de l’affaire opposant Sony à Tencent au sujet de la ressemblance entre Light of Motiram et la licence de Guerrilla Games, l’éditeur japonais aurait apparemment confirmé que le projet d’adaptation d’Horizon était toujours dans les tuyaux, et même qu’il aurait beaucoup évolué depuis l’annulation de la série. C’est en tout cas ce que nous apprend le média The Game Post, qui affirme avoir eu accès en exclusivité à l’un des documents légaux partagés dans le cadre du procès.

« Nous développons actuellement un film basé sur Horizon en partenariat avec Columbia Pictures » aurait ainsi déclaré Asad Qizilbash, président de PlayStation Productions. Plus intéressant encore, l’équipe disposerait d’ores et déjà « d’un script fonctionnel » et serait donc désormais « en recherche active d’un réalisateur, avec pour objectif de tourner en 2026 pour une sortie en 2027 ». L’idée, selon Qizilbash, serait alors d’inscrire l’adaptation d’Horizon dans la continuité des films Uncharted et Gran Turismo, sortis en 2022 et 2023.

« La déclaration souligne également le rôle central joué par Aloy, le personnage principal d’Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, pour la marque PlayStation » nous apprend par ailleurs The Game Post. « Qizilbash la décrit comme ‘une icône clé du film très attendu’ et souligne son importance ‘pour la dynamique du développement de la franchise’ ». De quoi rassurer les fans du travail de Guerrilla Games, donc, même si aucun acteur ou réalisateur n’a encore été affilié au projet pour le moment.

Une situation cocasse pour Guerrilla Games

Cela étant, on ne pourra évidemment pas s’empêcher de souligner l’ironie de la situation. Car si le film Horizon sort bel et bien en 2027 comme prévu par PlayStation, cela signifie qu’il se retrouvera directement confronté… à l’adaptation live-action de The Legend of Zelda, officialisée par Nintendo pour le 7 mai 2027. En d’autres termes, cela signifie que la franchise de Guerrilla Games devra encore faire face à celle de Nintendo, comme lorsque Horizon Zero Dawn s’est retrouvé opposé à Breath of the Wild en 2017.

Une opposition qui, comme nous le savons, n’a pas forcément joué en sa faveur, même si cela n’a aucunement empêché le titre de rencontrer un grand succès auprès du public. Espérons qu’il en sera de même pour la version cinématographique d’Horizon donc, qui devra potentiellement faire face à un sacré concurrent. Mais encore faudrait-il que tout se passe comme prévu dans un cas comme dans l’autre, ce que rien ne peut garantir pour le moment. Rendez-vous d’ici 2027 pour découvrir ce qu’il en sera réellement.

