Alors que beaucoup de joueurs attendent de PlayStation des exclusivités solo fortes et certains un Horizon 3 après Zero Dawn et Forbidden West, Guerrilla Games et la branche gaming de Sony ont il y a quelques semaines jeté une douche froide à tout le monde en annonçant Hunters Gathering, la dernière tentative de capitaliser sur la mode des jeux-services très lucratifs... s'ils marchent. Or, selon un récent rapport du généralement très bien informé Jason Schreier chez Bloomberg, ce projet aurait fait l'objet de retours assez négatifs pour le faire repartir de zéro (dawn). Par voie de conséquence, la suite officielle des aventures d'Aloy aurait subi un sérieux contretemps...

Horizon 3 directement impacté par les déboires d'Hunters Gathering

Comme beaucoup d'autres puissants éditeurs, PlayStation aspire à mettre sur le marché LE jeu-service qui lui permettra en somme de débloquer le cheat code argent infini. En attendant, de nombreux titres et studios se sont cassés méchamment les dents dans ce but (l'échec historique de Concord, la fermeture de Bluepoint Games, entre autres cuisants exemples récents). Avec Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games pourrait bien être le dernier exemple en date de cette stratégie qui n'arrive pas à porter ses fruits.

Or, selon le rapport de Jason Schreier indiquant que ce projet aurait fait l'objet d'un reboot massif pour prendre davantage la forme d'un jeu coop classique, rétropédalant fortement sur l'aspect jeu-service, cela impacterait directement le développement d'Horizon 3. Il semble en effet que la « majorité des effectifs » de Guerrilla Games travaille sur Hunters Gathering, laissant « une toute petite équipe » bûcher sur la suite officielle des aventures solo d'Aloy pour sauver son monde des erreurs du passé de l'humanité.

© Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment

La sortie d'un troisième épisode a priori repoussé à plusieurs longues années

Du fait d'un accent spécialement mis sur le développement visiblement chaotique d'Hunters Gathering au sein de Guerrilla Games, Horizon 3 ne devrait pas voir la lumière du jour avant encore de très longues années. Le reboot du spin-off de la licence implique en effet que la majorité des développeurs du studio devra se retrousser les manches et travailler un moment pour tâcher de donner vie à ce projet que beaucoup de fans considéraient de toute façon mort-né dès son annonce.

Reste justement l'épineuse question de l'avenir d'Hunters Gathering, qui a visiblement énormément de mal à convaincre son public. Si ce spin-off sort, probablement dans quelques mois/années, et fait encore l'objet d'un bide, à l'image d'autres exemples de jeux multi récents de PlayStation, cela pourrait encore nuire sérieusement à la mise en chantier d'Horizon 3, car pourrait entraîner des licenciements ou, dans le pire des cas, la fermeture de Guerrilla Games. On espère que PlayStation n'ira pas jusqu'à de telles extrémités dans sa quête destructrice et pour l'instant infructueuse du jeu-service qui va tout changer pour lui.

Source : Bloomberg