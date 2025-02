Entre Horizon Zero Dawn Remastered et LEGO Horizon Adventures, les fans d'Aloy ont eu leur dose en 2024. Deux projets à quelques semaines d'intervalle qui attestent de l'importance prise par la franchise dans le catalogue PlayStation. Même si le MMO en rumeur et la série Netflix ont été annulés en toute discrétion, la licence a encore un très gros potentiel pour Sony Interactive Entertainment. Dans les années à venir, on sait qu'il y aura un multijoueur qui pourrait peut-être s'apparenter à un Monster Hunter-like, et un nouveau jeu solo qui fera suite au scénario de Horizon Forbidden West et de son extension Burning Shores.

Horizon 3 privé d'un talent pour son écriture,

Selon des informations du journaliste Jason Schreier, le multijoueur Horizon est plus avancé que la future aventure solo d'Aloy. En d'autres mots, Horizon 3, ce n'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, à part le remplacement du regretté Lance Reddick par Tim Russ, on ne sait rien sur ce prochain jeu... si ce n'est qu'il accuse d'une « nouvelle » perte. En effet, sur son compte LinkedIn, John Gonzalez, qui a officié en tant que directeur narratif chez Guerrilla Games a confirmé être retourné dans son ancienne maison, Obsidian Entertainment (Awoved). Et non, ce n'est pas pour ce que vous pensez.

« De retour chez Obsidian pour une période passionnante. Non, ce n'est pas Fallout New Vegas 2 ». Si John Gonzalez a activé la garde, c'est qu'il a été le scénariste principal de Fallout New Vegas. En 2016, il avait donc rejoint Guerrilla Games, et au cours de son temps passé là-bas, il a été le directeur narratif sur Zero Dawn ainsi que sur sa suite Horizon Forbidden West. Il avait écrit l'histoire et les principaux personnages, supervisé le flow de la trame, mais avait également prêté sa plume pour des cinématiques et dialogues. En clair, son implication était grande.

Le prochain jeu Horizon 3 va par conséquent être définitivement privé de ce talent, sauf retournement de situation, mais ça ne date pas d'hier. Le scénariste ne fait plus partie des rangs de Guerrilla depuis 2020, mais son retour chez Obsidian confirme encore cela. À voir jusqu'à quel point cela aura un impact ou non sur l'écriture du nouveau Horizon.

Crédits : Noclip.

Source : John Gonzalez via LinkedIn.