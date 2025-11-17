Pour les joueurs PlayStation, la semaine dernière fut assurément une semaine riche en annonces surprenantes. En effet, en plus d’apprendre le retour de Ratchet & Clank dans un format inattendu, la firme a officiellement levé le voile sur un projet en rumeurs depuis plusieurs années maintenant : Horizon Steel Frontiers, qui amènera bel et bien la franchise de Guerrilla sur le terrain du MMORPG. Pour autant, que les fans se rassurent : Horizon 3 reste bien évidemment au programme. Mais il faudra visiblement être très patient.

Horizon 3 ne semble vraiment pas être pour tout de suite

En effet, dans la foulée de toutes les annonces liées au titre de NCSoft, Guerrilla n’a pas manqué de teaser ses propres projets, parmi lesquels un Horizon 3 confirmé peu après la sortie d'Horizon Forbidden West, et enfin un titre multijoueur maison, subtilement évoqué sur les réseaux sociaux. « Nous avons adoré collaborer avec NCSoft et sommes ravis de pouvoir chasser des machines ensemble dans le monde d’Horizon. Chez Guerrilla, nous travaillons d’arrache-pied pour vous proposer encore plus de façons de le faire », ont-ils notamment déclaré.

La mauvaise nouvelle, cependant, c’est que ce fameux titre multijoueur serait alors « le prochain gros projet » de Guerrilla, ce qui reporterait alors d’autant plus la sortie d’Horizon 3. C’est en tout cas ce qu’a révélé Jason Schreier dans un message publié sur BlueSky il y a quelques jours, où il indique alors ceci : « Juste pour clarifier un peu la confusion que j’ai pu voir, le nouveau Horizon MMO annoncé par NCSoft est différent du jeu multijoueur qui est en développement chez Guerrilla Games », note-t-il. « Ce dernier est le prochain grand projet de Guerrilla ».

Car si des échos avaient déjà pu faire mention de l’existence d’Horizon Steel Frontiers il y a quelques années, il était également question d’un autre titre multijoueur développé en interne chez Guerrilla, sur lequel nous n’avons pas encore d’informations concrètes pour le moment. Mais si le journaliste de Bloomberg dit vrai, tout porte donc à croire que nous en entendrons parler avant Horizon 3, ce qui risque d’autant plus de retarder la sortie du successeur d’Horizon Forbidden West. Et auquel cas, nul doute que cela risque de faire des déçus parmi les fans.

De nombreux projets arrivent

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, précisons que cela ne reste pour l’instant que de l’ordre de la rumeur. Néanmoins, Schreier ayant déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises par le passé, il est difficile de ne pas lui accorder un minimum de crédit. Quant aux fans d’Horizon, une chose est sûre : ils n’auront pas le temps de s’ennuyer dans les années à venir. Car entre Horizon Steel Frontiers, Horizon 3, le jeu multijoueur de Guerrilla et l’adaptation cinématographique à venir, l’univers de la série n’a pas fini de s’étendre.

Source : Jason Schreier