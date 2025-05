La saga Horizon avance continue de se faire une place pas à pas. Après deux opus au succès honorable sur les consoles PlayStation et PC, le premier volet s'est offert un Remastered fin 2024 sur PS5. C'est une opportunité toute trouver de proposer un produit plus vendeur lorsque le film adapté verra enfin le jour. Du moins, s'il aboutit, puisqu'il s'agissait au départ d'un projet de série mené avec Netflix, avant d'être abandonné pour un remaniement sous forme de long-métrage. Plus encore, on peut y voir un moyen d'encourager plus de joueurs à découvrir la licence en vue du troisième opus devant conclure l'histoire post-post-apocalyptique d'Aloy. D'autant que ce dernier volet pourrait bien avoir fixé sa fenêtre de sortie.

De grands projets pour Horizon 3 et les spin-off de la licence

Cela faisait quelque temps que nous n'avions pas entendu parler de celui qu'on nomme pour le moment « Horizon 3 ». Suite directe à Zero Dawn et Forbidden West, ce troisième volet est supposé conclure le triptyque sur Aloy. C'est donc un opus essentiel pour boucler l'histoire et déjouer les plans de Nemesis.

Or, un insider réputé, TCMF Games, a partagé de nouveaux détails sur le projet. À en croire ses sources, tenues anonymes, Horizon 3 serait bien en développement au sein du studio Guerrilla Games. Après un départ notable au sein des équipes, rappelons que le studio avait recruté une figure importante de Bungie. Cependant, ce dernier pourrait plancher sur le multijoueur tiré de la licence après avoir fait ses armes sur des jeux comme Destiny et Halo. Toujours est-il que les choses sérieuses auraient bien commencé et seraient même plutôt avancées.

De fait, l'insider évoque déjà une potentielle fenêtre de sortie. Selon ses échos, Horizon 3 aurait des chances de sortir courant 2027. C'est l'année qui semble déjà toute désignée pour l'arrivée de la PS6 sur le marché si on reste sur un cycle de vie de 7 ans pour la génération PS5/Xbox Series, à l'instar de la précédente. De ce fait, Guerrilla Games développerait le titre de sorte qu'il arrive pour la PS6 tout en étant cross-gen. C'était déjà le cas pour Forbidden West avec la génération précédente.

Une sortie dans deux ans laisserait ainsi le temps au studio de publier son multijoueur Horizon avant le dernier opus. Du moins, c'est ce que suggère TCMF Games. Aussi, nous pouvons arguer que PlayStation voudrait éviter que ses grosses licences se retrouvent face à GTA 6 en 2026. Ce dernier fait trembler industrie tant on sait qu'il va s'arracher de toutes parts à sa sortie. Or, Zero Dawn avait déjà souffert de sa sortie trop proche avec Zelda Breath of The Wild, ne tenant pas suffisamment la comparaison sur certains points de gameplay. Il ne faudrait donc pas que Horizon 3 revive le même destin.

Aloy dans Horizon Zero Dawn. © Sony Interactive Entertainment / Guerrilla Games.