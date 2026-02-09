Ce 18 février 2026, Forbidden West va en effet déjà fêter ses quatre ans, mais il semblerait qu'Horizon 3 ne soit pas dans les plans immédiats de Guerrilla Games, malgré l'assurance que le studio hollandais veut « continuer à créer des jeux solo ». La raison pour cela se trouverait visiblement simplement derrière un certain tout nouveau jeu dans l'univers d'Aloy et de sa chasse contre des machines animales géantes, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce toute récente.

Pas d'Horizon 3 dans un horizon proche à cause d'un récent rassemblement de chasseurs ?

À peu près au même moment que le Nintendo Direct Partner Showcase de ce jeudi 5 février 2026, Sony et Guerrilla Games ont en effet annoncé un peu en cachette un tout nouveau jeu dans l'univers de la licence phare du studio hollandais, mais ce n'était pas le Horizon 3 que l'on pouvait attendre. En lieu et place, il s'agissait de Hunters Gathering, un jeu multijoueur qu'on savait en développement depuis un moment, qui prend la forme d'un titre en coopération à trois joueurs, et qui rappelle à s'y méprendre le désormais éteint Dauntless, tant s'agissant de son gameplay que sa direction artistique. Et sa présentation a... soufflé le chaud et le froid auprès de la communauté.

Certains ont toutefois voulu se rassurer en se disant que Hunters Gathering était un jeu d'échelle modeste impliquant une petite équipe de Guerrilla Games, tandis que le reste travaille bel et bien sur Horizon 3. Malheureusement, si l'on en croit le généralement bien informé Jason Schreier de chez Bloomberg, tel ne serait pas le cas. Sur Bluesky, celui-ci a en effet douché certains espoirs en indiquant : « Je crois que la majorité du studio travaille dessus ».

À noter que, malgré une ambiance radicalement différente des jeux d'origine, l'histoire d'Hunters Gathering serait « pleinement canon », et il s'agirait donc à s'y méprendre d'un ersatz de Horizon 3, mais dans un format jeu-service, impliquant donc l'ajout régulier de contenu, d'où le fait qu'un troisième épisode canonique des aventures d'Aloy risque de ne pas arriver de sitôt. Surtout si l'on considère la stratégie de Sony de continuer d'investir massivement dans les jeux-services, malgré plusieurs cruelles déconvenues dans le domaine, dont un certain Concord, et un Marathon à venir le mois prochain qui ne semble pas parti d'un très bon pied.

Source : Jason Schreier sur Bluesky