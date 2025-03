Horizon 3 est ultra attendu et son studio semble mettre le paquet en interne. Soit sur ce projet, soit pour un autre encore non annoncé. Mais de beaux projets se préparent. Explication.

Guerrilla Games serait actuellement en train de développer Horizon 3. Forcément, le jeu est très attendu. Le mois dernier, on apprenait d’ailleurs que le scénariste du studio, John Gonzalez, avait quitté l’aventure pour voguer vers d’autres projets. Heureusement, l’équipe peut compter sur une belle arrivée pour renforcer ses rangs.

Horizon 3 s'offre un ponte

En effet, le studio accueille une nouvelle recrue de taille. Chris Proctor, ancien Lead Designer chez Bungie, vient de rejoindre le studio en tant que Directeur du Design. Une annonce qui intrigue, surtout quand on connaît son expertise sur des franchises comme Destiny 2 et Halo.

Chris Proctor a passé plus de cinq ans chez Bungie, où il a travaillé sur les armes et les mécaniques de combat de Destiny 2. Avant cela, il avait aussi contribué au développement de Halo 5: Guardians et Halo Infinite. En début d’année, il annonçait son départ de Bungie sans préciser ses projets. Aujourd’hui, on sait qu’il mettra son expérience au service de Guerrilla Games. Mais pour quel projet exactement ? Forcément, tout le monde pense à Horizon 3.

Plusieurs projets en route

Guerrilla Games a plusieurs projets en cours. On parle notamment d'un MMO en route. Car oui, le studio travaille sur un jeu en ligne basé sur l’univers de Horizon. Un possible Horizon 3 est aussi évoqué, même si rien n’a été officialisé. Mais l’arrivée d’un expert en FPS comme Chris Proctor relance une autre hypothèse : un retour de Killzone. La licence est en sommeil depuis des années, mais pourrait-elle revenir sous une nouvelle forme ? Même si PlayStation avait évoqué la fin de la licence, tout est encore possible.

L’arrivée de Chris Proctor chez Guerrilla Games pourrait changer pas mal de choses. Son expertise en game design et en combat FPS pourrait renforcer l’aspect action des jeux du studio. S’agit-il d’une volonté d’améliorer les combats d’Horizon 3 ? Ou bien est-ce le signe qu’un nouveau projet FPS se prépare en coulisses ? Pour l’instant, difficile à dire. Mais une chose est sûre, ce recrutement n’est pas anodin. Il ne reste plus qu’à attendre une annonce officielle pour savoir ce que Guerrilla nous réserve.

Source : Chris Proctor