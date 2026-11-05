HoYoverse s'attaque maintenant au pokémon-like avec Honkai Nexus Anima. Le jeu gratuit va bientôt lancer une phase de beta test avant un lancement qui se précise.

Après Star Rail, HoYoverse travaille activement sur Honkai Nexus Anima. D'ailleurs, le jeu gratuit s'apprête à passer une étape-clé avec une bêta test à laquelle vous pourrez participer. Cela s'organise pour finaliser ce pokemon-like dont la fenêtre de sortie vient justement de se préciser pour 2027. Le studio chinois passe vraiment aux choses sérieuses.

Quand sortira Honkai Anima Nexus et sur quelles plateformes ?

Avis aux amateurs de pokemon-like, ces jeux qui vous pousse à collectionner des créatures en tous genres généralement pour les faire combattre ! Un nouveau titre va bientôt faire son entrée sur le marché. Il s'agit de Honkai Nexus Anima, le futur jeu signé HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail).

Honkai Nexus Anima commence à voir le bout. HoYoverse vient de révéler enfin quand sortirait son futur pokemon-like. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons moins d'un an à attendre avant de pouvoir y jouer :

Fenêtre de sortie de Honkai Nexus Anima : Printemps 2027

: Printemps 2027 Plateformes : PC (Windows), mobiles (iOS et Android)

Cela dit, avant la sortie définitive de Honkai Nexus Anima, vous aurez peut-être l'occasion d'y jouer en avance. Le pokemon-like free-to-play est sur le point de lancer une beta test fermée.

Comment participer à la beta fermée avant la sortie ?

Si vous ne voulez pas attendre le printemps 2027 pour essayer Honkai Nexus Anima, vous aurez peut-être la chance de participer à la beta fermée. Celle-ci va donner l'occasion de découvrir le voyage qui vous attend dans ce pokemon-like avec les premières rencontres à faire en jeu.

Tout le monde peut tenter de participer à l'ultime beta fermée de Honkai Nexus Anima qui débutera le 25 novembre 2026. Pour candidater, ça se passe directement sur le site officiel du jeu (voir lien en source). Cliquez sur « Participer au test » pour tenter votre chance. Si vous êtes retenu, vous serez averti par e-mail et/ou SMS.