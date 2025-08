Même si son studio australien Team Cherry brille par son silence via ses canaux officiels, tout porte à croire qu'Hollow Knight Silksong va enfin bientôt sortir, ou à tout le moins dans le courant 2025. Le titre sera en tout cas jouable via une démo à la Gamescom 2025, puis courant septembre/février dans son pays d'origine, et plus précisément au Musée National australien de la culture des écrans à Melbourne. Pour les joueurs ne pouvant pas se rendre à ces deux événements, il faudra s'armer d'un peu plus de patience, mais les choses avancent, si l'on en croit le backend Steam du jeu.

Hollow Knight Silksong tisse de nouveaux fils en coulisses

Cela fera bientôt six ans qu'Hollow Knight Silksong a été annoncé pour la toute première fois. Depuis, une énorme communauté de fans passionnés par Hollow Knight premier du nom cherchent désespérément la moindre information relative au titre de Team Cherry, via notamment des Nintendo Direct ou Xbox Showcase. Cette interminable attente semble enfin toucher à son terme, puisque le titre sera bientôt jouable pour celles et ceux pouvant se rendre à Cologne pour la Gamescom 2025, ou plus tard à Melbourne. Le commun des mortels attend cependant fébrilement une date de sortie en bonne et due forme.

S'il faut pour l'instant se contenter d'une désormais très probable sortie courant 2025 pour Hollow Knight Silksong, les fans trépignent d'impatience. En coulisses, le développement du titre progresse cependant à son rythme, en témoigne la récente découverte de quatre nouvelles mises à jour sur le backend Steam du jeu. Pour rappel, ces mises à jour indiquent des changements en coulisses pour le titre. À noter toutefois que, généralement, elles se font une par une, et non plusieurs à la fois. La dernière occurrence similaire remonte au 3 juin dernier, soit peu avant le Summer Game Fest 2025 et un insoutenable teasing du jeu tout au long de l'événement, sans véritable annonce concrète.

Les fans attendant Hollow Knight Silksong comme le messie voient donc là un nouveau signe que les choses s'accélèrent sérieusement du côté du studio australien. D'autres sont en revanche lassés de cette attente, de devoir chercher des indices partout où il y en a pas forcément. « Les dernières fois ça n'a rien donné, il y en a marre d'avoir de faux espoirs », commente par exemple un fan. Espérons alors pour leur propre bien que cela va bien se traduire prochainement par l'annonce tant attendue de sa date de sortie d'ici à la fin de l'année.

Source : SteamDB