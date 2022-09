Toujours sans date de sortie officielle, Hollow Knight Silksong fait le point sur les plateformes où il sera disponible. Une exclu Nintendo Switch finalement jouable sur PS5 et PS4 ?

Les fans désespèrent d'avoir une date de sortie pour Hollow Knight Silksong. En attendant la délivrance, les développeurs de Team Cherry confirment leurs plans pour les plateformes PlayStation.

Hollow Knight Silksong sortira sur PS5 et PS4

En voyant ressurgir Hollow Knight Silksong, le sang des fans n'a fait qu'un tour. Mais non, il n'y a pas encore de date de sortie ferme et définitive. On sait simplement grâce à un listing Xbox que cette suite sera disponible avant juin 2023.

Vous n'avez pas de Nintendo Switch pour l'accueillir ? Soyez rassurés, le jeu a été également été confirmé sur PS5 et PS4. Pas plus de détail, mais avec une telle communication, on peut tabler sur une disponibilité en même temps sur toutes les plateformes.

La suite du somptueux Hollow Knight sera aussi proposée sur Xbox Series X|S, et même offerte dans le Xbox Game Pass. Une fiche Steam est déjà en ligne, ce qui peut suggérer une sortie simultanée.

Dans ce second opus, les joueurs auront le plaisir d'incarner Hornet, la princesse protectrice de Hallownest, pour délivrer un royaume hanté par des démons grâce à de nouvelles attaques. Un royaume fait de forêts de corails, de villes, de grottes ou de landes embrumées avec une direction artistique qui a l'air à nouveau dantesque.