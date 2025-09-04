Après six longues années d'attente suite à sa toute première annonce, Hollow Knight Silksong sort enfin dans les prochaines heures sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, le Game Pass, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Peu avant le jour-J, son studio Team Cherry annonçait d'ailleurs l'existence d'une mise à niveau gratuite entre les deux consoles de Big N. Il avait toutefois encore une agréable annonce à faire, cette fois à l'égard de la communauté PC.

Hollow Knight Silksong va voir les choses en très grand sur PC

En attendant fébrilement de débuter l'aventure d'Hornet dans Hollow Knight Silksong, son studio australien Team Cherry continue de distribuer les bonnes nouvelles de dernière minute. C'est par l'entremise du responsable marketing de la petite équipe, Matthew Griffin, sur son compte X.com personnel, que l'annonce a eu lieu, concernant cette fois la version PC du jeu, à venir notamment sur Steam. On apprend ainsi que la suite de l'emblématique Hollow Knight va faire mieux que son aîné sur un point assez particulier, mais avec un effort qui mérite d'être salué.

Contrairement à son illustre prédécesseur, sa suite va en effet pleinement supporter dès sa sortie dans les prochaines heures, pour le moment uniquement sur PC, un affichage sur les écrans ultra-larges. Les possesseurs d'écrans compatibles pourront ainsi profiter d'Hollow Knight Silksong dans un format étiré à un ratio jusqu'à 21:9. Pour illuster la chose, Matthew Griffin a d'ailleurs partagé quelques captures présentant le titre de Team Cherry en ultrawide, visibles ci-dessous.

Ainsi, après tant d'années d'attente, les aventures d'Hornet devraient sur le papier ravir pratiquement tous les joueurs l'attendant fébrilement. Même celles et ceux disposant encore de consoles de la génération précédente. Reste maintenant à voir si la jeune guerrière sera à la hauteur d'une telle attente, et si le nouveau jeu de Team Cherry saura reprendre avec brio le flambeau de leur précédent chef d'œuvre. Verdict à la sortie tant convoitée d'Hollow Knight Silksong dans seulement quelques heures, le tout qui plus est au prix particulièrement attractif de seulement 19,99 euros.

Source : Matthew Griffin sur X.com