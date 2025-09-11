Une semaine après sa sortie, Hollow Knight Silksong est certes un carton, mais c'est aussi un challenge de taille. Enfin, pas pour tout le monde apparemment !

Hollow Knight avait déjà séduit par son esthétique et son gameplay hyper affuté. Silksong compte bien être à la hauteur de son héritage avec une difficulté qui ne se laissera pas dompter par le premier venu. Alors que certains cherchent des manières de palier cela, d'autres semblent se balader sans problème. C'est en tout cas ce que laissent entendre le système de trophées / succès du jeu !

Ils viennent à bout de Hollow Knight Silksong

Aujourd'hui, cela fait exactement une semaine que Hollow Knight Silksong a mis le pied sur le marché vidéoludique. Après des années de développement sans communication concrète de la part de Team Cherry, ce sequel devenait presque une légende, comme si son annonce n'avait été qu'une hallucination collective. Mais, ça y est. Du jour au lendemain, le voilà accessible à toutes et tous sur PC et consoles.

Cela dit, le terme « accessible » n'est peut-être pas le plus approprié ici ! De fait, si vous pouvez en faire l'acquisition, relever le défi que représente Hollow Knight Silksong n'est pas une mince affaire. Le jeu met déjà les nerfs des joueuses et joueurs à rude épreuve. Certains ont même déjà déployé un mod pour le rendre un peu plus facile. Pourtant, les statistiques ne mettent pas : de rares élus sont venus à bout de l'aventure.

Hollow Knight Silksong demande une grande rigueur et un sens du timing aiguisé. Ce n'est évidemment pas à la portée de tout le monde de dompter à la fois sa dimension plateformer et ses combats. Toutefois, cela n'a pas empêché une poignée de joueuses et joueurs de défaire le jeu. Sur le PlayStation, le PSN affiche un taux de 0,11 % de personnes ayant décroché le précieux trophée de Platine, sur quasiment 10 000 acquéreurs (soit une dizaine de personnes).

Capture d'écran en date du 11 septembre 2025. © Gameblog.

La tendance se confirme sur Steam ! En effet, l'équivalent des trophées PlayStation, les succès, affiche seulement 0,10 % des PCistes a avoir atteint les 100 % du jeu. Cela signifie qu'elles sont même parvenues à l'avoir bouclé en moins de 5 heures, condition indispensable pour décrocher cette précieuse reconnaissance. Bravo aux champions !

Capture d'écran en date du 11 septembre 2025. © Gameblog.