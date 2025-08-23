Hollow Knight Silksong a enfin donné sa date de sortie. Le jeu arrivera dès le 4 septembre sur consoles et PC. Les fans du monde entier l’attendent de pied ferme, même au sein de la rédac, on en peut plus attendre, et pourtant il va falloir être très patient jusqu’au bout puisque visiblement tout le monde y jouera en même temps.

Hollow Knight Silksong met tout le monde sur un pied d'égalité

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en général la presse et pas mal d'influenceurs, ont les jeux avant leur sortie afin de pouvoir publier tout leur contenu en respectant des embargos imposés par les studios ou les éditeurs. Test, vidéo, gameplay… pour Hollow Knight Silksong, il n’y aura visiblement rien en avance, et c’est une volonté affirmée du studio Team Cherry. C’est le journaliste Jason Schreier qui a eu l’information du studio lui-même. Les développeurs n’ont pas l’intention d’envoyer des versions du jeu en avance à qui que ce soit pour mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Selon le studio, il serait injuste que la presse et autres journalistes jouent avant les fans ayant contribué au Kickstarter, et plus globalement tous les fans qui attendent le jeu depuis des années. Une décision tout à fait honorable.

Il n’y aura donc aucune couverture du jeu avant sa sortie. Il faudra donc patienter jusqu’au bout pour avoir l’avis de la presse ou de votre influenceur préféré. De notre côté, le test arrivera sur Gameblog lorsque l’on aura pu arpenter le jeu de long en large et en travers, comme toujours. C’est la dernière ligne droite pour tout le monde, Hollow Knight Silksong arrive le 4 septembre sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2 mais aussi PS4, Xbox One et Nintendo Switch 1. Cerise sur le gâteau, le jeu arrivera dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Source : Jason Schreier