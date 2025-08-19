Alors que certains espéraient encore revoir Hollow Knight Silksong à l'occasion du récent Nintendo Indie World, il n'en fut malheureusement rien. Ce n'était cependant qu'un léger contretemps, alors que la Gamescom 2025 approche à très grands pas, et avec elle une démo jouable de Silksong directement au salon allemand, à Cologne. En plus de cela, les choses semblent se bousculer en coulisses pour qu'Hornet fasse enfin une apparition qui ne va pas manquer de provoquer l'hystérie des fans.

Hollow Knight Silksong tisse sa soie en vue de la Gamescom 2025

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025, baptisée l'Opening Night Live, ouvrira le bal du salon ce soir à 20 heures chez nous, avec un pre-show de 30 minutes juste avant. En amont de la grosse conférence retransmise en direct, son organisateur, Geoff Keighley, avait annoncé quelques-uns des jeux qui en seraient la vedette. Il y a du beau monde, mais aucune trace officielle du tant attendue Hollow Knight Silksong. Cependant, sur son compte X.com personnel, l'homme a teasé une très probable surprise, en témoigne une emoji de clown et selfie où il arbore un nez rouge notoirement associés à l'espoir toujours déçu des fans de voir la suite d'Hollow Knight à chaque nouvelle conférence.

Après un Summer Game Fest 2025 où Hollow Knight Silksong a seulement fait office de porte-étendard officieux pour les consoles Xbox ROG Ally à venir durant le Xbox Games Showcase, gardez donc un œil sur l'Opening Night Live de ce soir, ou encore les deux conférences Xbox à venir au fil de la Gamescom 2025, qui se terminera ce dimanche 24 août. À noter par ailleurs que ce teasing de Geoff Keighley n'est pas le seul signe annonciateur d'une apparition d'Hornet.

Un utilisateur Reddit a en effet découvert que la bande-son d'Hollow Knight Silksong aurait tout récemment été ajoutée à la boutique de GOG. Si cela n'apparaît pas de manière évidente avec seulement un code API, celui-ci correspondrait au chiffrage appliqué par la plateforme aux produits similaires sur son store. On pourrait donc potentiellement tabler sur une sorte de « shadow drop » imminent de la musique du jeu, ou en tout cas d'un signe que le titre de Team Cherry pourrait enfin sortir bientôt. Rendez-vous à partir de ce soir 20 heures pour voir ce qu'il en est.

Sources : X.com ; GOG