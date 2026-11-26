Après près d’un an de silence radio, Team Cherry sort enfin de sa coquille pour de nouveau parler d'Hollow Knight Silksong. Le petit studio indépendant australien a en effet annoncé la tenue très prochaine d'un stream spécialement dédié au DLC gratuit de son second titre culte, Sea of Sorrow. L'équipe se passe donc de toute cérémonie et fait cavalier seul pour parler de l'avenir d'Hornet. On vous donne l’heure du rendez-vous, et on fait le point sur ce qu’il faut en attendre.

Quand aura lieu le stream dédié notamment au DLC d'Hollow Knight Silksong ?

C’est par un court message fraîchement publié sur ses réseaux sociaux et l'ouverture d'un pre-stream YouTube que Team Cherry a lâché l’info. En substance : « Rendez-vous dans quelques heures pour un Cherry Time ! Préparez-vous à tout un tas d’annonces excitantes, ainsi qu’à des nouvelles de Hollow Knight: Silksong Sea of Sorrow ! ». Le studio indépendant australien s’offre ainsi à s'y méprendre une présentation spéciale à la manière d’un Nintendo Direct, en marge de grosses conférences et cérémonies de fin d'année comme les Game Awards 2026.

Ce fameux Cherry Time qui va notamment enfin parler d'Hollow Knight Silksong Sea of Sorrow aura lieu ce vendredi 27 novembre 2026 à 16h, heure française (7h sur la côte ouest américaine, 10h sur la côte est). Le stream, d'une durée estimée à 1 heure, se suivra sur la chaîne YouTube officielle de Team Cherry, via notamment l'encart ci-dessous.

Pour rappel, la sortie d'Hollow Knight Silksong, après de très longues années d'attente, avait eu lieu en septembre 2025, et Sea of Sorrow avait fait l'objet d'une annonce par Team Cherry en décembre. Cela fait donc bientôt un an que les fans d'Hornet trépignent à l'idée de la retrouver pour une nouvelle aventure, comme en témoigne entre autres un commentaire qu'on peut lire sur le pre-stream ci-dessous, disant en substance : « Enfin, j'ai trop hâte ! ».

Qu'attendre du stream et DLC Sea of Sorrow ?

En tout premier lieu, on espère évidemment que Team Cherry va non seulement partager de nombreux détails autour d'Hollow Knight Silksong Sea of Sorrow, mais surtout sa date de sortie. Pour rappel, le jeu de base avait fait l'objet d'une annonce de sa date de lancement deux semaines seulement après le Jour-J, après quasiment une décennie de silence radio et de promesses à demi-mot. Il convient par ailleurs de noter que Sea of Sorrow sera gratuit pour tout détenteur du jeu original.

S'agissant du contenu du DLC d'Hollow Knight Silksong en lui-même, on sait déjà, et cela va sans dire avec un nom comme Sea of Sorrow, que la prochaine aventure d'Hornet va se passer sur et sous des mers salées, avec à la clé nouvelles zones, nouveaux outils et nouveaux boss.

Reste maintenant à voir ce qui se cache derrière les autres « annonces excitantes » que promet Team Cherry dans le cadre de son stream en-dehors des nouvelles autour du DLC d'Hollow Knight Silksong. Pour le découvrir, rendez-vous donc ce 27 novembre 2026 à 16h chez nous.

Source : YouTube