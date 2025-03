Quand une suite est officialisée pour un jeu adoré, l'attente prend vite de l'ampleur. Les fans restent aux aguets et il leur tarde de découvrir la suite. Seulement, l'attente peut aussi être longue, voire très longue... C'est alors le risque de voir d'autres titres passer devant. En tout cas, c'est ce que vient de connaître Hollow Knight Silksong, le deuxième volet annoncé du jeu phénomène de Team Cherry.

Hollow Silksong relégué au second plan

Le temps est si long depuis que Team Cherry a dévoilé une suite en développement pour Hollow Knight. Le metroidvania indépendant a rencontré un tel succès et jouit d'une réputation si solide que la hype a tout de suite explosé pour ce deuxième jeu. Seulement, Silksong tarde à donner de ses nouvelles. L'équipe reste relativement discrète depuis 2019, ne communiquant presque pas du tout sur Silksong.

Pour autant, la sortie du jeu devrait se préciser prochainement. Après un report, Hollow Knight Silksong devrait arriver en 2025. Les bruits de couloir concernant une annonce imminente ne cessent d'ailleurs d'enfler. Pourtant, cela n'aura pas suffit à maintenir le titre en tête d'un classement assez significatif.

De fait, Hollow Knight Silksong vient de céder sa place en tête des jeux les plus wishlistés sur Steam. Il s'agit du classement qui liste les jeux que les joueuses et joueurs ont ajoutés à leur liste de souhait, en prévision d'un futur achat et/ou pour suivre l'actualité à son sujet. Cela faisait des mois, voire des années que le titre de Team Cherry était en tête. Mais, il s'est incliné cette semaine face à un autre sur le point de sortir en accès anticipé : inZOI, le gros concurrent des Sims.

Capture d'écran : 25/03/2025. © Gameblog.

Toutefois, ne nous y trompons pas ! L'attente autour de Hollow Knight Silksong est loin de reculer. Les joueuses et joueurs PC continuent de le wishlister activement. Seulement, Inzoi ayant accéléré sa communication dernièrement et ne tardant pas à arriver, Krafton a su dynamiser l'engouement autour de son titre. Qui plus est, il s'agit d'un nouveau venu dans un genre qui a peu de représentants qui se démarquent véritablement, à l'exception des Sims. C'est pourquoi son early access a de quoi attirer énormément de monde.

Une fois la découverte passée, il n'est pas dit que le jeu de la Team Cherry ne reprenne pas sa place au sommet. D'autant plus que si la communication doit vraiment se mettre en marche activement sous peu, alors Hollow Knight Silksong devrait affoler les foules plus que jamais auparavant.