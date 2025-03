Cela fait huit ans qu'Hollow Knight est sorti, et avec lui l'un des meilleurs metroidvania de tous les temps. Six ans après sa première annonce, Hollow Knight Silksong a grandement joué avec les nerfs des fans de Team Cherry. Comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre, et il se pourrait enfin que les prières d'énormément de joueurs soient bientôt enfin entendues, si l'on en croit un insider généralement très bien informé.

Un fil d'attente qui touche enfin à son terme pour Hollow Knight Silksong ?

À chaque annonce d'un Nintendo Direct ou Indie World depuis quelques années, les fans espéraient fiévreusement qu'Hollow Knight Silksong y fasse une apparition pour présenter du gameplay, voire disposer d'une date de sortie extrêmement attendue. Malheureusement sans succès. Pour rappel, sa dernière apparition remonte en réalité à un Xbox Games Showcase de 2023. Avance rapide jusqu'à mars 2025, alors que la branche gaming de Microsoft était encore celle qui redonnait des signes de vie d'Hollow Knight Silksong, en annonçant que le titre de Team Cherry était l'un de ceux arrivant sur l'écosystème Xbox dans le courant de l'année.

Suite à cette annonce, l'insider eXtas1s, connu pour une certaine fiabilité s'agissant de l'actualité Xbox, s'est fendu d'une vidéo et d'un post sur X.com apportant plus de précision à ce sujet. Selon lui, l'énorme attente autour d'Hollow Knight Silksong approcherait enfin de son terme. Il serait en effet question pour Hornet de débarquer sur le Xbox Game Pass... ce mois de juin « au plus tôt ». Il s'agirait en tout cas de la fourchette de temps donnée à la branche gaming de Microsoft par Team Cherry, toujours d'après eXtas1s.

Si les prédictions de l'insider sont correctes, cela pourrait signifier qu'Hollow Knight Silksong fera une apparition fracassante lors du Xbox Games Showcase de ce mois de juin à l'occasion du Summer Game Fest 2025, avec potentiellement un shadow drop du jeu pour rendre les fans véritablement hystériques. Naturellement, il convient de prendre tout cela avec de prudentes pincettes et d'attendre une annonce plus officielle. Au cas où, gardez tout de même un œil sur les canaux de communication de Xbox dans les semaines à venir.

Source : eXtas1s sur X.com