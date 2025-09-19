Après sept and d'interminable attente, Hollow Knight Silksong en a refroidi plus d'un par sa difficulté, et le studio leur répond sur ce sujet qui en affecte beaucoup tel un aiguillon.

Si Hollow Knight Silksong est enfin sorti en fanfare ce 4 septembre 2025 sur toutes les plateformes modernes, avec une réception dithyrambique tant de la part de la critique que des joueurs, beaucoup n'ont pas pu profiter du nouveau jeu de Team Cherry comme ils l'auraient souhaité en raison d'une difficulté plutôt corsée. La première mise à jour du jeu a justement atténué cela, en tout cas dans les premières heures de l'aventure d'Hornet. Le studio australien s'est ensuite fendu d'une déclaration à l'attention des joueurs qui peinent encore à progresser sur le titre.

Team Cherry donne des tips à ceux en difficulté sur Hollow Knight Silksong

Suite à sa sortie début septembre 2025, Hollow Knight Silksong a ensuite eu pour rappel droit à une tribune privilégiée au Musée National Australien de la culture et des écrans (ACMI en anglais), à Melbourne en Australie, sous la forme d'une démo. Le studio australien Team Cherry était donc naturellement présent pour l'occasion (via Dexerto). Ari Gibson a ainsi pu évoquer l'épineux sujet de la difficulté qui a fait débat depuis que le titre est sorti après une très longue attente de sept ans.

« Hollow Knight Silksong a plusieurs moments très difficiles, mais vous avez une grande liberté au sein du monde, et donc des choix sur ce que vous pouvez faire ensuite. Vous pouvez donc découvrir d'autres routes, récupérer divers objets qui vont vous faciliter la vie, ou contourner une difficulté qui vous bloque. Le but n'est pas de vous mettre face à un mur, mais de vous encourager à trouver des moyens d'atténuer la difficulté en explorant et en apprenant ». Metroidvania oblige, Hollow Knight Silksong ne force en effet pas les joueurs à suivre un chemin linéaire.

Par ailleurs, la difficulté du jeu s'explique aussi d'un point de vue game design, comme le souligne encore Gibson. « Hornet est clairement plus rapide et compétente que le Chevalier. Même les ennemis de base ont dû être rendus plus difficiles et intelligents pour contrebalancer et offrir une expérience qui récompense l'effort des joueurs ». Si toutefois l'exploration ne vous permet pas d'avancer dans Hollow Knight Silksong, il existe des mods visant à réduire la difficulté, ou des objets à récupérer ou astuces à connaître qui pourraient grandement vous faciliter la vie.

Source : Dexerto