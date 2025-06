Ce soir, c’est le grand soir. Celui où tous les espoirs sont permis, celui où, comme à chaque fois, on enfile notre plus beau masque de clown et on l’attend. À chaque conférence, c’est la même rengaine : et si c’était enfin le moment que choisirait Hollow Knight Silksong pour dévoiler sa date de sortie ? Il y parfois des indices qui vendent la mèche, comme son lors de sa dernière apparition au Nintendo Direct. Et ceux de ce Summer Game Fest 2025 laissent espérer une annonce tonitruante lors du Xbox Showcase.

Hollow Knight Silksong prêt à faire une annonce au Xbox Showcase ?

« Vous nous dites ça à chaque fois », me direz-vous et vous n’avez pas tort. Parfois, la communauté de joueurs voit des indices là où il n’y en a pas, mais comme l’a dit un grand poète, un jeu « ça fait beaucoup là, non ? ». Le site SteamDB a en effet rapporté ces derniers jours qu’il y a eu pas moins de quatre mises à jour dans les fichiers du jeu sur Steam. Quatre, contre une habituellement, c’est assez conséquent pour faire espérer une sortie très prochaine. On rappelle que selon les informations de NateTheHate, qui tape souvent très juste, Hollow Knight Silksong devrait sortir d’ici la fin de l’été, donc très bientôt Des propos qui semblent désormais corroborés par la version allemande du Play Store de Google. La page officielle du jeu s’est elle aussi mise à jour, pour changer sa date de sortie par un « très bientôt ».

Entre les mises à jour du fichier du jeu intempestives et ça, il n’en fallait pas plus pour que certains rêvent déjà d’une sortie surprise lors du Xbox Showcase qui aura lieu ce soir à 19h00. Ça semble n’être qu’un fantasme sur le papier et pourtant, ce n’est pas entièrement impossible. Microsoft sait y faire pour créer la surprise, mais s’il ne se lance pas ce soir, le metroidvania acclamé devrait faire une apparition et dévoiler sa date de sortie, qui semble désormais imminente. Tout ceci reste évidemment de l’ordre de la rumeur jusqu’à une éventuelle annonce d’Hollow Knight Silksong ce soir. On a nous aussi allumé un cierge et préparé notre maquillage de clown.

Source : PlayStore allemand