Il aura mis beaucoup (beaucoup !) de temps à se remontrer après avoir été annoncé, mais c’est désormais officiel : l’attente touche enfin à sa fin. En effet, comme confirmé par Team Cherry la semaine dernière, Hollow Knight Silksong débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC dès le 4 septembre prochain, soit dans un peu moins de deux semaines à compter d’aujourd’hui. Et si cette nouvelle a assurément fait le bonheur de millions de joueurs, chez les développeurs indés, c’est un peu la soupe à la grimace.

Et pour cause, à l’instar d’un GTA 6 du côté des productions à gros budget, Hollow Knight Silksong est un jeu extrêmement attendu. Tellement qu’il risque de tout pulvériser sur son passage, en s’accaparant l’attention de toute l’industrie lors de son arrivée. C’est pourquoi dans la foulée de l’annonce de sa date de sortie, plusieurs studios indépendants ont finalement préféré jouer la carte de la sécurité en reportant leurs propres jeux, de sorte à éviter toute confrontation directe avec le metroidvania de Team Cherry.

Hollow Knight Silksong fait peur aux créateurs indépendants

C’est notamment le cas d’Aeternum Game Studios, qui a rapidement annoncé le report d’Aeterna Lucis à 2026 au travers d’un long communiqué. « Comme vous le savez, nous travaillons sur Aeterna Lucis depuis plus de quatre ans, notre projet le plus ambitieux à ce jour. Un titre qui veut dire beaucoup pour nous et qui représente les plus gros efforts de toute l’équipe. Notre plan initial était de sortir le jeu en ce mois de septembre, mais après l’annonce de Silksong, nous sommes convaincus que notre jeu n’aura pas la visibilité qu’il mérite » peut-on lire.

« Se confronter à un phénomène de cette ampleur ne serait pas seulement injuste pour les efforts de notre équipe, mais aussi pour vous, la communauté, qui s’attend à bénéficier d’une aventure dans les meilleures conditions possibles. […] C’est pourquoi nous avons pris la difficile mais nécessaire décision de reporter la sortie à 2026 » indiquent alors les créateurs d’Aeterna Lucis, qui en profitent toutefois pour glisser quelques mots à l’intention de Team Cherry. « Il n’y a pas besoin de leur souhaiter bonne chance – nous savons que Silksong sera un succès et un chef d’œuvre ».

Même son de cloche du côté de Panik Arcade, créateurs du jeu CloverPit, qui a vu sa sortie du 3 septembre être reportée au 26 septembre. « Dû au fait que Silksong (nous avons hâte d’y jouer) sorte juste un jour après CloverPit, nous avons décidé de reporter notre sortie. […] Nous avons mis tout notre cœur dans notre petit jeu, donc nous voulons lui donner la meilleure chance possible. Merci pour votre compréhension ! ». Des propos honnêtes qui montrent le poids d’Hollow Knight Silksong, et qui pourraient d’ailleurs peut-être conduire à d’autres reports dans les jours à venir...