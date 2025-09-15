Bonne nouvelle : peu de temps après sa sortie, le premier gros patch de Hollow Knight: Silksong est enfin disponible, et il change pas mal de choses. Voici ce que l'on sait.

Bonne nouvelle pour les joueurs : Hollow Knight: Silksong accueille sa première mise à jour depuis son lancement. Le patch 1.0.28497 est désormais disponible sur toutes les plateformes. Il apporte surtout des corrections de bugs, mais aussi quelques petits ajustements de gameplay qui devraient rendre l’aventure plus agréable. Team Cherry précise que toutes les corrections sont rétroactives. Autrement dit, si vous étiez bloqué à cause d’un bug gênant, la mise à jour vous permettra de continuer votre partie normalement. Une annonce qui devrait soulager plus d’un joueur.

Des bugs enfin corrigés sur Hollow Knight Silksong

Ce patch Hollow Knight Silksong vient à bout de plusieurs problèmes qui pouvaient casser le rythme. Hornet ne restera plus sans son manteau après la séquence d’évasion du Slab. Certaines quêtes de fin de partie, comme Infestation Operation ou Beast in the Bells, sont désormais complétables. Même les livraisons de courrier, parfois inaccessibles, fonctionnent à nouveau.

L’équipe a aussi corrigé des bugs plus techniques de Hollow Knight Silksong. Certains ennemis devenaient invincibles sous l’eau, d’autres restaient coincés hors de l’écran. Même des boss pouvaient quitter l’arène et ne jamais revenir. Ces situations appartiennent désormais au passé.

Un début d’aventure un peu plus accessible

Au-delà des correctifs, ce patch de Hollow Knight Silksong apporte aussi un léger rééquilibrage. Les premiers boss, Moorwing et Sister Splinter, ont vu leur difficulté réduite. Les Sandcarvers infligent un peu moins de dégâts. Les prix de certaines zones en milieu de jeu ont été revus à la baisse.

Côté progression de Silksong, les récompenses en rosaries sont plus généreuses. On en gagne davantage via les reliques, les cylindres de psaumes ou encore les livraisons de courrier. De quoi rendre l’exploration un peu moins rude, surtout pour les nouveaux joueurs.

Team Cherry confirme qu’il ne s’agit que d’un premier pas. Un deuxième patch est déjà en préparation, avec d’autres correctifs en vue. L’équipe rappelle qu’elle reste à l’écoute des retours de la communauté et que les problèmes non encore listés sont probablement en cours de traitement.

