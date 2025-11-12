Le studio Team Cherry continue de choyer la communauté de Hollow Knight Silksong avec une nouvelle mise à jour disponible pour une partie des fans et bientôt pour tout le monde.

Attendu de longue date par les fans, Hollow Knight Silksong est enfin venu corser la partie sur PC et consoles le 4 septembre dernier. Pour autant, certains détails dans la finition ne sont pas tout à faut optimaux. Heureusement, Team Cherry ne se repose pas sur ses lauriers et poursuit le support de son dernier bébé pour offrir une expérience aussi agréable que possible pour le plus grand nombre. C'est pourquoi le studio déploie une nouvelle mise à jour, d'ores et déjà disponible pour une bonne partie du public.

Encore plus de confort pour Hollow Knight Silksong

Hollow Knight Silksong passe officiellement à la version 1.0.29242 sur PC — et prochainement sur les autres supports — grâce à son patch 4. Celui-ci propose une refonte technique qui améliore enfin la compatibilité avec une plus large variété de manette. Même si le studio note que certains problèmes peuvent persister, c'est une optimisation qui sera appréciée par beaucoup de joueuses et joueurs.

Côté graphismes, Team Cherry a apporté quelques nouveautés. Silksong profite désormais de nouveaux niveaux de tramage et d'un effet de grain de film optionnel. C'est une bonne manière pour le public d'ajuster l'ambiance visuelle à sa convenance. De plus, ces options-ci en particulier colle très bien à l'ambiance raffinée et mélancolique du monde souterrain traversé par Hornet.

De plus, la nouvelle mise à jour de Hollow Knight Silksong pallie plusieurs problèmes rencontrés avec les équipements. Ainsi, les Yeux druidiques seront bien équipés chaque fois que vous en aurez besoin. De son côté, la couronne de pureté gagne en durabilité. Même les bugs d'interactions d'Hornet en combat ou en exploration ont été corrigés. Vous noterez également des affrontements plus dynamiques grâce au patch 4.

Pour finir, Hollow Knight Silksong répond enfin à une demande de nombreux joueurs en intégrant une traduction plus complète, notamment en chinois simplifié. Les textes, menus et dialogues bénéficient à présent d'une plus grande cohérence linguistique. C'est une manière bienvenue de renforcer l'accessibilité du titre à l'international. Plus globalement, toutes ces attentions traduisent la volonté de Team Cherry à peaufiner son jeu et à répondre aux attentes sur le long terme.

© Team Cherry.

Détails du patch notes 1.0.29242

Mise à jour de la traduction en chinois simplifié afin d'utiliser la traduction fournie par Team Cart Fix.

Passage au système de saisie Unity pour améliorer la prise en charge globale des manettes. Cela inclut les fonctionnalités de vibration qui fonctionnent désormais pour différentes manettes, ainsi que la reconnaissance de manettes supplémentaires. Certains problèmes peuvent persister.

Ajout de niveaux de tramage supplémentaires dans les options avancées. Le niveau par défaut est « faible ».

Ajout d'un effet de grain de film dans les options avancées. Le niveau par défaut est « désactivé ».

Apport de diverses corrections de localisation dans toutes les langues.

Correction d'un bug empêchant Styx de donner des chapelets lors de la livraison de l'œuf de la reine.

Résolution d'un bug empêchant parfois les yeux de druide de s'équiper correctement lors de leur première acquisition.

Solution trouvée pour résoudre le bug pouvant empêcher certaines collisions d'attaque vers le bas.

Résolution de plusieurs cas où l'état plasmifié d'Hornet disparaissait de manière inattendue (par exemple lors d'un voyage en Bellway).

Correction de problèmes liés à l'entrée en état plasmifié lors de la destruction d'une graine de vie ailée, plutôt que lors de l'utilisation de la fiole de plasmium.

Réduction du temps de liaison involontairement long lors de l'utilisation du Multibinder avec l'emblème du chaman.

Mise à jour de la liaison initiale du Multibinder pour éliminer les asticots, conformément aux commentaires de la communauté de Hollow Knight Silksong.

Augmentation de la durabilité de la couronne de pureté.

Correction d'un problème lié à la conduction incorrecte de l'électricité par le vide.

Mise à jour de l'attaque de Gurr l'Exilé, qui passe d'un lancer simple à un lancer tournoyant afin de réduire le temps passé en position statique. Autres améliorations mineures.

Correction d'un problème lié aux coups furieux de l'emblème de la Bête, qui ne transperçaient pas comme prévu.

Résolution d'un problème lié à l'échelle des dégâts de Rune Rage.

Disparition du problème de la diminution des dégâts de Thread Storm (les coups supplémentaires ne diminuent plus aussi fortement).

Correction de rares cas où le contrôle était repris après avoir été saisi par un spectre.

Les messagers ne proposent plus la même livraison immédiatement après l'avoir effectuée.

Correction d'autres cas où Hornet pouvait pousser certains types d'ennemis à travers le sol.

Correction de problèmes lors de l'utilisation du harpon pour étourdir ou tuer certains boss.

Correction du masque fracturé ne protégeant pas contre les risques liés à la tension électrique.

Diverses modifications et corrections mineures dans Hollow Knight Silksong.