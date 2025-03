Voilà une petite mention qui fait beaucoup de bruit. Après des mois de silence, Hollow Knight: Silksong vient tout juste de réapparaître… presque par surprise. Cette fois, c’est Xbox qui relance l’espoir en glissant le jeu dans un billet de blog dédié aux prochaines sorties à venir. Pas de bande-annonce. Pas de date officielle. Mais un simple mot suffit à raviver l’enthousiasme de toute une communauté. Surtout après la panique sur le Nintendo eShop.

Oui, Hollow Knight Silksong existe toujours

Dans ce billet publié par Xbox, plusieurs jeux attendus sont listés comme « à venir ». Parmi eux, Hollow Knight Silksong. Une mention discrète, presque anodine, mais qui confirme au moins une chose : le projet est toujours vivant. Et mieux encore, la collaboration entre Team Cherry et Microsoft semble toujours active. Certains verront un simple clin d'œil. D’autres y verront un véritable signe. Mais dans un contexte aussi silencieux autour du jeu, ce petit détail prend tout son sens.

Ce qui intrigue encore plus, c’est le choix des jeux listés autour de Hollow Knight Silksong. Plusieurs titres mentionnés dans ce même article sont prévus pour 2025. De quoi alimenter l’idée que Silksong pourrait, lui aussi, viser une sortie cette année. Rien n’est confirmé, bien sûr. Mais ce regroupement soulève des questions. Si Xbox regroupe ces titres sous une même bannière, ce n’est sans doute pas un hasard. Peut-on espérer enfin poser les mains sur Silksong d’ici la fin de l’année ? Certains insiders y croient. D’autres restent prudents.

Une communauté toujours en attente

Depuis son annonce, Hollow Knight Silksong est devenu un véritable mirage. Les fans scrutent chaque showcase, chaque conférence, chaque tweet, dans l’espoir de voir le jeu réapparaître. À chaque événement, les commentaires « SILKSONG ??? » envahissent les discussions. Et à chaque fois, la déception revient. Cette nouvelle mention ne suffit peut-être pas à calmer l’impatience. Mais elle montre que le jeu n’a pas été abandonné. Et c’est déjà beaucoup.

Il faut dire que l’attente est immense. Le premier Hollow Knight a marqué les esprits. Direction artistique soignée, gameplay exigeant, monde vaste et mystérieux… Le jeu a laissé une empreinte durable dans le paysage des metroidvania. Naturellement, la suite est attendue au tournant. Et même sans nouvelle bande-annonce ni fenêtre de sortie claire, Silksong reste l’un des jeux les plus espérés du moment.

Source : Xbox