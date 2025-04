Hollow Knight Silksong peut définitivement être considéré comme l'une des arlésiennes du jeu vidéo. Alors que la suite est attendue depuis des années, et qu'elle a été même jouable sur un stand public lors d'événements comme la Gamescom, cet épisode toujours développé par Team Cherry n'est pas disponible après tout ce temps. Mais pour une fois, on semble se rapprocher véritablement du lancement officiel. Le titre a fait un bref retour lors du Nintendo Direct entièrement consacré à la Nintendo Switch 2, mais un retour quand même.

Hollow Knight Silksong plus proche que jamais de la sortie ?

Cela devient un running gag à force, mais Hollow Knight Silksong a enfin redonné officiellement de ses nouvelles et elles sont bonnes. Le jeu s'est en effet offert une présence au cours d'un livestream suivi par des millions de personnes à travers le monde, puisqu'il était l'un des jeux dévoilés dans l'une des vidéos de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 et de ses jeux. S'il avait déjà été annoncé sur Nintendo Switch, et qu'on avait même pu y jouer sur ce support lors d'une édition de la Gamescom justement, Hollow Knight Silksong débarque également dans une « Nintendo Switch 2 Edition » qui devrait permettre d'y jouer probablement en 4K à 120fps.

Mais il y a un autre élément que tout le monde attend et c'est d'avoir une date de sortie. Malheureusement, à ce niveau, Hollow Knight Silksong botte toujours en touche. S'il faut encore faire preuve d'une patience en béton armé, les joueuses et joueurs ont de quoi être rassurés. Comme le montre cette capture du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Hollow Knight Silksong sera bien disponible en 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Microsoft s'est même fendu d'un tweet pour rappeler que le jeu sera jouable gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass dès le lancement. « RAPPEL : Hollow Knight Silksong arrive dès le premier jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass ». Si vous préférez y jouer en nomade pour l'emmener partout avec vous, au hasard sur la prochaine console de Big N, les précommandes de la Nintendo Switch 2 sont déjà lancées. La console arrive le 5 juin 2025, tandis qu'Hollow Knight Silksong pourrait sortir le même mois.

Crédits : Team Cherry / Nintendo.

Source : Nintendo.